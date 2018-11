OldStars walking football wint gouden SponsorRing 2018



-persbericht-



Amsterdam, dinsdag 27 november 2018 - De campagne voor deelname van een Nederlands team OldStars walking football aan het wereldkampioenschap walking football 2018 is gisterenavond bekroond met een SponsorRing in de categorie Smart Budget. De Smart Budget SponsorRing wordt uitgereikt aan een project met grote impact, dat is gerealiseerd met een klein budget.



De WK OldStars campagne was een samenwerking tussen Kappé, Menzis, Van Boxtel hoorwinkels en het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds is in de conceptontwikkeling en organisatie ondersteund door de sportmarketeers van voetbalbureau Players United en OWN. De prijs werd uitgereikt tijdens het SponsorRing gala in het Postillion Convention Centre in Amsterdam. De uitreiking van de SponsorRingen werd georganiseerd door de Stichting SponsorRingen, in samenwerking met BBP Media.



Directeur van het Ouderenfonds Corina Gielbert. “De impact van OldStars walking football zien wij wekelijks terug bij de nu al 310 voetbalclubs die de spelvorm inmiddels aanbieden. De deelname aan het WK heeft ervoor gezorgd dat meedoen aan OldStars walking football nog laagdrempeliger is geworden, en dat steeds meer ouderen hierdoor dus fit en sociaal betrokken blijven. Voor iedereen een win-win dus!”.



Zie hier de case video over OldStars walking football en het WK: https://www.youtube.com/watch?v=a7wnL35-Pe0&feature=youtu.be



Over de campagne



Door middel van een landelijke selectiedag voor de formatie van een Nederlands team OldStars walking football, werden OldStars uit het hele land opgeroepen om zich op te geven voor de campagne. De landelijke selectiedag vond op maandag 30 april plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Sjaak Swart, Kees Kist en Dick Schoenaker vormden als Ex-internationals de jury voor de te selecteren OldStars voor het wereldkampioenschap in het Engelse Bristol. Samen met Ex-international Wim Rijsbergen waren zij ook onderdeel van het af te vaardigen team. Tijdens de selectiedag werden de vijf andere 55-plussers verkozen.







Het wereldkampioenschap OldStars walking football 2018 vond plaats in Bristol en met behulp van de campagne is in relatief korte tijd de naamsbekendheid van OldStars in Nederland vergroot door landelijke media-aandacht. De toename in naamsbekendheid heeft geleid tot een sterke groei in het aantal OldStars-team door het land in de maanden augustus en september.



Daarnaast is het concept OldStars walking football met de inzet van de Ex-internationals sociaal geaccepteerd, uit de anonimiteit gekomen en heeft het een officiële plek verworven in de voetbalsport.