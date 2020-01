PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en droogte

Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien. Of infiltratie van regenwater om de droogte tegen te gaan. Voor de goede keuze van dit soort maatregelen lanceren STOWA en Stichting RIONED vandaag PerceelTool. Elke perceeleigenaar, hovenier en installateur kan PerceelTool gebruiken.



Regenwater moet ergens naar toe. Het mooist is als de regen in de bodem zakt waar die is gevallen en dus niet in het riool loopt. Zo beperk je wateroverlast en draag je bij aan het tegengaan van droogte en overbelasting van de riolering.



De PerceelTool helpt perceeleigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een goede combinatie aan maatregelen. De maatregelen lopen uiteen van infiltratievoorzieningen, opslagtank, groenblauw dak, verwijderen van bestrating, verlagen van een deel van de tuin en afvoeren naar de riolering en openbaar gebied. Iedereen kan PerceelTool kosteloos gebruiken.



Hoe werkt PerceelTool?



Op basis van de indeling, eigenschappen en oppervlakken berekent PerceelTool de hoeveelheid regenwater die de tuin of het terrein kan verwerken en hoeveel water afstroomt naar het openbaar gebied of riolering. Met PerceelTool zie je zowel wat er gebeurt bij kleine buien, langdurige neerslag als bij een hoosbui. Grafieken en animaties tonen de effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen. Kijk zelf op www.perceeltool.nl.



Voor wie?



Iedereen die wil begrijpen hoe een terrein onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen functioneert, kan met PerceelTool aan de slag: afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen of adviesbureaus én geïnteresseerde particulieren.



De PerceelTool vindt u op PerceelTool.nl.



Op PerceelTool.nl staat ook:



-informatiebrochure



-animatie



-uitgewerkte rekenvoorbeelden



-instructievideo’s





STOWA en Stichting RIONED stellen de PerceelTool software gratis beschikbaar.



Afbeelding: PerceelTool: waarheen met regenwater