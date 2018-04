Minder vaak bestralen bij prostaatkanker in MST

In Medisch Spectrum Twente worden mannen met prostaatkanker sinds kort minder vaak bestraald. In plaats van 39 keer hoeven zij nu nog maar 20 keer bestraald te worden. Dit levert veel voordelen op voor deze groep patiënten.



De nieuwe methode betekent een halvering van het aantal bestralingen. Er kan gerichter worden bestraald en daarbij per keer een hogere bestralingsdosis worden toegediend. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit veilig is voor de patiënt en net zo goed werkt als de conventionele bestralingsserie.



Belasting wordt minder



In de oude situatie moesten prostaatkankerpatiënten, in een periode van circa twee maanden, vijf keer per week naar het ziekenhuis in Enschede komen voor radiotherapie. Nu zijn er drie weken van die bestralingsperiode af gegaan en worden er per week vier bestralingen toegediend. De patiënten zijn dus veel minder tijd kwijt aan hun behandeling. Dat betekent ook een lagere belasting voor partners en andere begeleiders.



Gerichter bestralen



Door nieuwe bestralingstechnieken kan er ook veel gerichter bestraald worden. Als er een uitwendige bestraling plaatsvindt, worden er door de uroloog eerst goudmarkers in de prostaat geplaatst. Hiermee kan de positie van de prostaat op een foto of scan goed in beeld worden gebracht, waardoor er een optimale dosis straling gegeven kan worden. De samenwerking met de afdeling radiologie in MST, die MRI-scans maakt, zorgt ervoor dat de beeldvorming nog completer is. Een MRI-scan is soms nodig om het te bestralen gebied beter te bepalen.



Goede keuze



De radiotherapeuten van MST zien de nieuwe methode als een goede keuze voor de patiënt. “Deze bestralingsserie is een heel goed alternatief voor een operatie”, aldus radiotherapeut-oncoloog Elisabeth de Wit. “Er wordt veel gerichter bestraald en de kans op bijwerkingen, waaronder incontinentie, is kleiner geworden”. Door deze techniek zijn bovendien de kosten lager: een mooi voorbeeld van zinnige en zuinige zorg.