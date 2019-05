Unal Academy gaat haar kennis delen met het onderwijs

De Amsterdamse opleidingsinstituut Unal Academy geeft gratis 4 trainingen weg aan onderwijsinstellingen in Nederland. Als onderdeel van ons doel om kennis uit te wisselen geeft Unal Academy vanaf deze week 4 trainingen (t.w.v. € 4.000) CADEAU. Deelnemers kunnen kiezen uit de trainingen cultuursensitief werken en gespreksvoering met migrantenouders.



Cultuursensitief werken – Tijdens deze training leren zorgprofessionals wat zij kunnen doen wanneer er contact is met een gezin of een leerling/cliënt van een andere cultuur. Hoe zitten de familieverhoudingen in elkaar? Welke interventies kan je inzetten? Deze interventies zullen je behendiger maken in je werk als tot het werken met jouw doelgroep.



Datum: 24 juni 2019 en 17 september 2019



Aantal plekken: 8 maximaal



Gespreksvoering met migrantenouders – In de hulpverlening hoort Unal Academy regelmatig dat het lastig is om met migrantenouders in gesprek te gaan, omdat ouders er om heen draaien of niet mee willen werken. In de training Gespreksvoering met migrantenouders leren deelnemers samen met ouders in gesprek te gaan door verschillen te overbruggen en niet te veroordelen en om tot een constructieve samenwerkingen te komen.



Datum: 21 juni 2019 en 20 september 2019



Aantal plekken: 8 maximaal



Zeker professionals uit de zorg en uit het onderwijs hebben veel baat bij deze trainingen. Unal Academy krijgt veel signalen dat leerkrachten moeite hebben met het contact maken met migrantenouders. Gesprekken gaan lastig en telkens blijft de professional achter met het gevoel dat de boodschap niet overkomt.



Met de trainingen van de Unal Academy leren professionals hoe zij intercultureel kunnen werken en hoe zij een moeilijk gesprek met migrantenouders kunnen voeren.



Aanmelden kan via info@unalacademy.nl



Kijk ook voor meer van ons aanbod: www.unalacademy.nl