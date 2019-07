André Rieu begint bijna aan zijn reeks geliefde openluchtconcerten, maar heeft nog een geweldige verrassing in petto voor al zijn fans



André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest geven voor het eerst een magisch kerstconcert in zijn eigen thuisstad! Het concert ‘Kerst in Maastricht’ op 21 december wordt ongetwijfeld het meest romantische muziekevenement van het jaar! Kaarten en reisarrangementen zijn te koop vanaf 4 juli om 10.00 uur op https://www.andrerieu.com/.



Winterwonderland

publiek wordt door André Rieu getrakteerd op een sprookjesachtige avond. Het MECC wordt hiervoor omgetoverd tot een heus winterwonderland. In deze prachtige setting kan het publiek helemaal in de kerststemming komen. De mooiste kerstnummers, romantische walsen en andere prachtige nummers van over de hele wereld worden uitgevoerd door de ‘Koning van de Wals', zijn Johann Strauss Orkest, dansers, koor en internationale solisten.



Thuiswedstrijd

Rieu: “Ik heb er altijd al van gedroomd om rond de Kerst een concert te geven in mijn prachtige thuisstad. Ik wil al mijn geliefde fans uitnodigen om de mooiste tijd van het jaar samen met ons te vieren. Laten we er een avond van maken die we nooit zullen vergeten!”



Magie van Maastricht

Fans kunnen naast het concert ook genieten van de bijzondere magie van Maastricht in december. Overal in de stad zijn winteractiviteiten en ontelbare lichtjes te vinden en de bomen rond de kerstmarkt zijn prachtig versierd. Bezoekers kunnen zich vergapen aan het feestelijk versierde oude stadscentrum in een onovertroffen winterse sfeer, de Kerstman ontmoeten op het Vrijthof, of schaatsen op de ijsbaan. Er is geen betere plaats om prachtige kerstcadeaus te vinden dan in een van de vele winkels. Of om een romantische wandeling te maken door de smalle straten met kinderkopjes. De perfecte manier om in kerststemming te komen!



André Rieu – Kerst in Maastricht (Christmas in My Hometown)

21 december 2019 – Maastricht – MECC om 20.00 uur



Start kaartverkoop: donderdag 4 juli 2019 om 10.00 uur via https://www.andrerieu.com/

Kaarten vanaf € 65,– / Reisarrangementen op https://www.andrerieu.com/nl/travel