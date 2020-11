YouTube breidt toppositie onder jongeren uit en stijgt in gebruiksduur



GfK Crossmedia Link (GXL) toont aan dat YouTube het meest gebruikte platform blijft onder jongeren (96% online bereik in oktober 2020, leeftijd 13-24 jaar). De gemiddelde tijd die online besteed wordt op YouTube steeg in een jaar tijd van gemiddeld 64 naar 67 minuten per dag onder de doelgroep (online op smartphone, tablet en PC/laptop, zonder de tijd op het televisiescherm).



Onder overige (sociale-)videoplatforms met advertising is een sterke stijging te zien in het gebruik van Instagram; het maandbereik steeg in een jaar tijd van 71% naar 87% onder jongeren.



Ook TikTok maakt een duidelijke groei door onder jongeren, terwijl Snapchat juist minder vaak gebruikt werd door hen. TikTok verdubbelde haar tijd per actieve dag in oktober ten opzichte van een jaar eerder.



Binnen GXL wordt zowel het online gebruik als de kijktijd naar televisiezenders gemeten. Hieruit blijkt dat de tijd die jongeren op YouTube, Instagram, Snapchat en TikTok besteden ongeveer gelijk is aan hun televisiekijktijd (25 grootste live tv zenders).



Online videoplatform Videoland doet het ook goed en steeg in maandbereik van 16% naar 21%.