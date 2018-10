Zo veel verdienen de wereldleiders in vergelijking met de bevolking

Schop je het tot regeringsleider, dan kun je gewoonlijk rekenen op een goed salaris. Bij een internationale vergelijking is het jaarsalaris van de leiders zes keer hoger dan dat van een gemiddelde inwoner. Dit is het resultaat van een analyse van de vacatures zoekmachine Adzuna (www.Adzuna.nl), die de jaarlijkse salarissen van de vertegenwoordigers uit 45 landen vergeleek met het doorsnee inkomen van de bevolking.



-De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa verdient 19 keer dan zijn bevolking



-De Duitse bondskanselier Angela Merkel verdient zeven keer meer dan de gemiddelde Duitser



-In Nederland ontvangt Mark Rutte vier keer meer dan de gemiddelde Nederlander



-Het hoogste inkomen ontvangt de eerste minister van Singapore, Lee Hsien Loong met €1,38 miljoen per jaar





Nederland op de 28e plaats



Voor Nederland staat minister-president Mark Rutten op de 28e plaats in de rangschikking van de 45 leiders. Met een jaarsalaris van ongeveer €159.000 verdient de eerste minister 4 keer meer dan het landelijk gemiddelde van €45.200. Dit jaarsalaris is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. In vergelijking met het gemiddelde van alle internationale leiders ontvangt de Nederlandse minister-president echter 17% minder. De Duitse bondskanselier Angela Merkel ontvangt ongeveer €333.500, inclusief subsidies, wat 7 keer het salaris is van een Duitse burger.



Grootste loonkloof in Zuid-Afrika en Singapore



In de rangschikking van landen volgens grootste loonkloof tussen leider en bevolking, staat Zuid-Afrika op de eerste plaats met zijn president Cyril Ramaphosa. Terwijl de gemiddelde inwoner van Zuid-Afrika ongeveer €11.330 per jaar verdient, ontvangt de president die sinds dit jaar in functie is, 19 keer het jaarlijkse inkomen van ongeveer €212.300. Op de tweede plaats staat Singapore met een vergelijkbare loonkloof. Premier Lee Hsien Long ontvangt met een jaarsalaris van €1,38 miljoen, 18 keer meer dan de inwoners die €78.400 gemiddeld ontvangen.



India, Rusland en Australië op de derde plaats



De derde plaats wordt gedeeld door India, Rusland en Australië. In deze landen verdienen de leiders elk 11 keer meer dan het doorsnee inkomen van de bevolking. Het salaris van de volksvertegenwoordigers Ram Nath Kovind is €70.100, Vladimir Poetin €244.200 en Scott Morrison €455.700.



Leiders van China en Vietnam staan ​​op gelijke voet met de bevolking



De laatste plaats in het onderzoek is voor China en Vietnam. In beide landen, volgens de berekeningen, verdienen de afgevaardigden bijna net zoveel als de bevolking. Terwijl China's president Xi Jingping ongeveer €17.100 verdient, verdient de gemiddelde inwoner in China €14.500. In Vietnam ontvangt premier Nguyễn Xuân Phúc ongeveer €7.500 per jaar, het landelijk gemiddelde is ongeveer €5.600.



Vergelijking van jaarlijkse salarissen



De premier van Singapore staat bovenaan de ranglijst van hoogste salarissen met €1,38 miljoen. Met twee derde minder dan de hoogste verdiener staat de Australiër Scott Morrison op de tweede plaats met een salaris van €455.700. Op de derde plaats staat de Zwitserse bondspresident Alain Berset, die ongeveer €391.400 per jaar verdient. De Duitse bondskanselier staat op de zevende plaats in deze ranglijst en is het eerste EU-land.