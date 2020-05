Bisschoppen bidden tegen corona

Katholieke leken vragen hun ​​bisschoppen wereldwijd om vanwege de corona-pandemie te bidden voor een nieuw Pinksteren door gebruikmaking van het z.g. "gebed van Amsterdam", een gebed wat afkomstig is uit de Amsterdamse Mariaverschijning van 1945/ 1958, en hierdoor Christus te vragen om de Heilige Geest opnieuw te laten neerdalen over de wereld om zo een einde te maken aan de corona-crisis.



Bisschop J.M.Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, zal dit gebed op pinksterzondag bidden via livestream vanuit de bedevaartkapel van de Vrouwe van alle Volkeren aan de Diepenbrockstraat 3 te Amsterdam.



"Wij vragen bisschoppen en priesters om te bidden voor een tweede Pinksteren, een hernieuwde nederdaling van de Heilige Geest door Maria, om de kerk en de wereld te helpen in deze ongekende wereldwijde crisis". Aldus Lia Fry, een Amerikaanse katholieke leek . "Net zoals de Heilige Geest de apostelen in het eerste cenakel heeft gesterkt, vragen wij onze bisschoppen, als de apostelen van vandaag, te bidden voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest voor kerk en wereld om deze pandemie en haar enorme wereldwijde gevolg het beste aan te pakken."



De lekenbeweging, "volk van God voor een nieuw Pinksteren door Maria", vraagt bisschoppen wereldwijd het gebed op 31 mei tijdens hun pinksterliturgie of homilie te bidden, het gebed dat door Maria zelf werd geopenbaard tijdens de goedgekeurde Maria-verschijningen in Amsterdam. (goedgekeurd door bisschopJ.M. Punt, bisdom Haarlem-Amsterdam, 31 mei 2002) :



Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,



Zend nu uw Geest over de aarde;



Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren ,



opdat ze bewaard mogen worden voor verwording , rampspoed en oorlog.



Moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was,



onze voorspreeksterzijn. Amen.



"Onze-Lieve-Vrouw wil de ware vrede brengen in de wereld door een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, maar ze heeft onze medewerking nodig, en dat omvat het bidden van dit gebed wereldwijd, in eenheid met de kerk, dat wil zeggen door onze bisschoppen en priesters. Maria is de medeverlosseres, middelares en voorspreekster en kan de vrede van God verkijgen voor de wereld."



Twee orthodoxe patriarchen uit het Midden-Oosten dat zowel door het coronavirus als mede door oorlogen en economische conflicten hard getroffen is, hebben hun fiat gegeven aan deze internationale petitie van de leken. De Marionitische kardinaal-patriarch Bechara Boutros Rahi, die samen met de Syrische patriarch Ignatius Youssef III Younan van Antiochië de grootste afdeling van de katholieke kerk in het Midden-Oosten leidt, zullen in Libanon samenkomen om gezamenlijk te bidden voor een nieuw Pinksteren en een beeld te kronen van de Vrouwe van alle Volkeren. Dit Pinksterevenement in het Midden-Oosten zal een van de grootste religieuze bijeenkomsten zijn sinds de wereldwijde lockdown door het Covid19 virus. Bisschoppen uit Afrika en Europa zullen ook deelnemen vanuit hun lokale bisdommen, maar ook bisschoppen vanuit Brazilië, Egypte en de Verenigde Staten.



