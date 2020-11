Door kamelenbibliotheek blijven Ethiopische kinderen leren, ook tijdens sluiting scholen

Vandaag, op de Dag van de Rechten van het Kind, brengt kinderrechtenorganisatie Save the Children het kinderboek “Maha en de Kleine Kameel” uit om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs en Save the Children zet zich hier onvoorwaardelijk voor in. Het boek is geschreven door Samya Hafsaoui en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van het Ethiopische meisje Mahadiya (13). Haar school is dicht vanwege corona. Online lessen zijn geen optie want toegang tot internet is er niet. Gelukkig kan ze blijven leren door boeken te lenen van de kamelenbibliotheek.



De kamelenbibliotheek is een initiatief van Save the Children om ervoor te zorgen dat kinderen in Ethiopië kunnen blijven leren. Ook als ze in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden wonen, of zoals nu, in tijden van corona. Door strenge lockdowns zijn op veel plekken in de wereld de scholen dicht. Ook in Ethiopië hebben miljoenen kinderen sinds maart geen toegang tot onderwijs en online lessen volgen is op veel plekken geen optie. Gelukkig zijn er innovatieve oplossingen bedacht zodat kinderen zich toch kunnen blijven ontwikkelen.



22.000 kinderen lezen uit de kamelenbibliotheek



Bijvoorbeeld de kamelenbibliotheek in Ethiopië. 21 kamelen trekken rond in de woestijn in het oosten van Ethiopië, ze dragen koffers vol boeken op hun rug. Hiermee worden ruim 22.000 kinderen bereikt. Zo kunnen Mahadiya en haar vrienden boeken lenen als de kamelenbibliotheek neerstrijkt in haar dorp. Door de sluiting van de scholen komt de bibliotheek nu extra vaak voorbij. En dat is fijn, want later wil ze ingenieur worden en zo kan ze tenminste blijven leren. “Ik ben altijd blij als de kamelen langskomen met nieuwe boeken. Voor mij betekent een boek de sleutel tot kennis”, vertelt ze.



Samya Hafsaoui schrijft kinderboek



Het boek “Maha en de Kleine Kameel” is geïnspireerd op het verhaal van Mahadiya en werd geschreven door presentatrice en journalist Samya Hafsaoui: “Het was een eer om het verhaal van Mahadiya om te toveren in een sprookje. Het verhaaltje dat zich afspeelt in een fantasiewereld vol pratende kamelen laat de echte kracht van kinderen zien als zij onbezorgd kunnen werken aan een toekomst buiten hun huidige limieten”.



Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland: “In Nederland hebben we onlangs ervaren hoe belangrijk het is om goed onderwijs te hebben. Hier hebben we gelukkig zelf de kennis en de middelen om, indien nodig, kinderen thuis te laten leren. Dat is echt niet overal zo. In veel ontwikkelingslanden hebben kinderen door de crisis hun dromen in duigen zien vallen. Save the Children helpt kinderen in dit soort gebieden zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Zoals de getalenteerde en ambitieuze Mahadiya uit Ethiopië. Door de kamelenbibliotheek kan ze blijven lezen. En dat is precies waar we het voor doen”.



Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bescherming tegen onrecht. Elke dag weer. Onvoorwaardelijk.



Via deze link kunnen kinderen en hun ouders het boek gratis lezen: www.mahaendekleinekameel.nl.