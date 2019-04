HP gaat over de rug van de consument de strijd aan met huismerk cartridges, duizenden HP printer gebruikers gedupeerd na software update



Nederhorst den Berg, 26 april 2019 – De afgelopen dagen ontving 123inkt.nl ineens uit het niets klachten over het niet meer functioneren van nieuw geplaatste 123inkt.nl huismerk cartridges in 25 verschillende modellen HP Officejet printers. HP blijkt, net als 3 jaar geleden, een firmware update te hebben uitgerold, waardoor wereldwijd huismerk cartridges niet meer geaccepteerd worden door de HP printer.



Uit onderzoek blijkt dat HP een automatische firmware update heeft uitgerold bij specifieke printers. Bepaalde HP Officejet modellen zijn getroffen, waardoor wereldwijd nieuwe huismerk cartridges mogelijk niet meer geaccepteerd worden. Klanten ontvangen, zodra zij de cartridge vervangen door een nieuwe huismerk cartridge, de foutmelding: "Probleem met cartridge. Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd. Verwijder de cartridges en vervang ze door nieuwe cartridges". Deze foutmelding is echter niet correct. Er is niets mis met de huismerk cartridges en beschadigd zijn ze al zeker niet.



Zelfs bij printers waar automatisch updaten uitstond, verscheen ineens een melding op het scherm: “Update beschikbaar” “Er is een update beschikbaar waardoor de printer beter werkt. Wilt u de update installeren?”.



Dit soort updates worden bewust door HP uitgerold met als doel huismerk cartridges te weren en de gebruikers te doen geloven dat huismerk cartridges van een slechtere kwaliteit zijn. Vandaar de misleidende foutmelding dat de cartridges beschadigd lijken te zijn, terwijl dat niet het geval is. Zo wordt, over de rug van de consument, de strijd aangegaan met verkopers van huismerk cartridges, zoals 123inkt.nl. Consumenten zouden daar nooit de dupe van mogen worden.



HP claimt deze updates uit te mogen voeren, omdat HP printerverpakkingen vanaf december 2016 voorzien worden van een sticker. Hierop staat dat “cartridges zonder HP chip mogelijk niet werken en dat cartridges die vandaag werken, in de toekomst mogelijk niet meer functioneren.”



123inkt.nl is echter van mening dat de printer eigendom is van de consument die hem gekocht heeft. Deze consument moet zelf kunnen bepalen welke cartridges hij in zijn printer stopt. Een sticker verandert niets aan die situatie. HP is geen eigenaar meer van een door HP verkochte printer en HP heeft niet het recht om iemands printer onklaar te maken omdat die persoon geen HP cartridges gebruikt!



Zodra bekend werd dat de echte oorzaak van het nu gevonden probleem weer een firmware update van HP was, heeft 123inkt.nl haar klanten die deze printers gebruiken per e-mail op de hoogte gesteld van de situatie. 123inkt.nl ontving binnen amper twee dagen al ruim tweeduizend reacties van klanten. Uit die reacties blijkt dat nu al honderden klanten een direct probleem hadden en niet meer konden printen. Daarnaast zouden de overige klanten in de toekomst problemen kunnenkrijgen, als er niet wordt ingegrepen.



HP probeert ook op andere manieren een monopolie te verkrijgen op de cartridges voor HP printers. Zo heeft HP in 2014 een rechtszaak aangespannen tegen 123inkt.nl, waarin HP onterecht stelde dat de geheugenchip op de huismerk cartridges inbreuk zouden maken op een octrooi van HP. Na vier jaar procederen – waarbij HP drie nederlagen op rij incasseerde en meer dan een half miljoen euro aan advocaatkosten heeft uitgegeven – heeft de Hoge Raad op 19 april 2019 uitspraak gedaan, opnieuw in het voordeel van 123inkt.nl. Het octrooi is nietig en 123inkt.nl mag de huismerk cartridges gewoon blijven verkopen.



Niet de eerste keer



In het verleden (13 september 2016) heeft HP iets soortgelijks uitgehaald waardoor wereldwijd in één keer geen gebruik meer van huismerk cartridges gemaakt kon worden. HP is hiervoor in de loop van 2017 in meerdere landen aangeklaagd en moest zelfs schadevergoedingen betalen in Amerika (1.5 miljoen USD) en Australië (50 Australische dollars per consument). Onder druk is deze update door HP vervolgens weer teruggedraaid.



Eind 2016 heeft 123inkt.nl naar aanleiding van deze duistere praktijken van HP voor haar klanten een stichting opgericht, Stichting 123inkt-huismerk klanten. Hiermee konden consumenten de krachten bundelen en hun belangen behartigen in de strijd tegen het onrecht dat hen was aangedaan. In korte tijd telde de stichting bijna 1.000 leden. 123inkt.nl neemt voor de stichting alle juridische kosten voor haar rekening, terwijl alle schadevergoedingen die eventueel door HP uitgekeerd moeten worden rechtstreeks naar de gedupeerde leden van de stichting gaan.



De Stichting 123inkt-huismerk klanten had op 18 januari 2017 een procedure aangespannen tegen HP, maar de rechtbank Amsterdam wees een verbod op dergelijke updates af, omdat HP had toegezegd dat niet meer te zullen doen voor printers van voor 1 december 2016 en de schade voor klanten niet voldoende duidelijk zou zijn. Hierop ging de stichting in hoger beroep en op 12 april 2019 vond de zitting van het hoger beroep tegen HP plaats. De uitspraak van het Hof Amsterdam wordt verwacht op 25 juni 2019.



De firmware update van drie jaar geleden zorgde op 13 september 2016 direct en wereldwijd voor problemen bij alle gebruikers van huismerk cartridges, wat voor wereldwijde verontwaardiging zorgde. HP heeft echter van deze “fout” geleerd. Bij de huidige firmware update worden huismerk cartridges nu pas geweigerd op het moment dat deze vervangen worden door nieuwe huismerk cartridges. Het verschil ten opzichte van drie jaar geleden is dat er nog wel geprint kan worden met de huismerk cartridges die reeds in de printer zitten, maar dat de problemen nu over een langere periode uitgesmeerd worden en dit zo dus minder opvalt.



Oplossing voor de huidige firmware update



123inkt.nl heeft direct contact gezocht met de chipfabrikant van haar huismerk cartridges om het probleem op te lossen. De fabrikant bevestigde het probleem en gaf aan meldingen uit de hele wereld te hebben ontvangen. Voor de huismerk cartridges van 123inkt.nl is het inmiddels al gelukt om voor de getroffen HP printers nieuwe chips te ontwikkelen. Deze zijn momenteel in productie en worden volgende week verwacht. 123inkt.nl kan dan van (waarschijnlijk duizenden) klanten hun niet meer werkende cartridges gaan omruilen.



Ook een oplossing voor andere huismerken



Ook consumenten die geen gebruik maken van 123inkt.nl huismerk cartridges kunnen bij 123inkt.nl terecht voor een oplossing. Er wordt een passend alternatief gezocht voor alle gedupeerden, ook als het andere huismerk cartridges betreft die niet bij 123inkt.nl zijn aangeschaft.



Advies



123inkt.nl adviseert haar klanten zolang de printer normaal functioneert geen updates van/voor de printer uit te voeren. Zonder printerupdates kunt u de veel goedkopere huismerk cartridges namelijk gewoon probleemloos gebruiken. Bekijk op www.123inkt.nl/update een duidelijke instructie voor het uitschakelen van de automatische updates.



Getroffen printertypes



HP Officejet 6950



HP Officejet Pro 8710



HP Officejet Pro 6860



HP Officejet Pro 8710e



HP Officejet Pro 6950



HP Officejet Pro 8715



HP Officejet Pro 6951



HP Officejet Pro 8715e



HP Officejet Pro 6960



HP Officejet Pro 8718



HP Officejet Pro 6970



HP Officejet Pro 8719



HP Officejet Pro 7720



HP Officejet Pro 8720



HP Officejet Pro 7730



HP Officejet Pro 8725



HP Officejet Pro 7740



HP Officejet Pro 8725e



HP Officejet Pro 7740WF



HP Officejet Pro 8728



HP Officejet Pro 8210



HP Officejet Pro 8730



HP Officejet Pro 8218



HP Officejet Pro 8740



HP Officejet Pro 8700