Europarlement wil een sociaal en zelfstandig corona-herstelfonds

Het Europees Parlement wil dat er een herstelfonds van twee biljoen euro komt om uit de coronacrisis te komen. Het is de bedoeling dat dit fonds bovenop de lange termijnbegroting van de EU komt, zodat die gelijk blijft en bestaande projecten niet in gevaar komen. Verder wil het parlement dat de burgers centraal staan in de wederopbouw. De EU moet ook meer rekening houden met mensen die extra hard getroffen zijn. Solidariteit staat voorop.



Het Europarlement nam vrijdag een resolutie aan die het ‘herstel- en transformatiefonds’ mogelijk maakt. Het budget van het fonds (twee biljoen euro) mag niet komen uit de EU-begroting. In plaats daarvan moet de EU via andere wegen aan geld komen om het extra herstelpakket te betalen. Dat kan door bijvoorbeeld langlopende herstelobligaties uit te geven. Het aanboren van eigen inkomstenbronnen is van belang, want de afdracht van de lidstaten hoeft dan niet omhoog.



‘Dit geeft een krachtig signaal af aan andere EU-instellingen en nationale regeringen: handel snel en wees ambitieus,’ zegt voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement. In de aangenomen resolutie wordt verzocht om een snel herstelplan en onmiddellijk beschikbare middelen. ‘We moeten de in komende periode van wederopbouw echte ambitie tonen om aan de eisen van onze burgers en bedrijven te voldoen,’ aldus Sassoli.



Het is aan de Europese Commissie om de wens van het parlement uit te voeren. De parlementariërs benadrukken dat de commissie niet mag schuiven met cijfers en dat er geen sprake kan zijn van ‘financiële tovenarij’. De geloofwaardigheid van de EU staat immers op het spel. Wel moet het geld uit het fonds worden besteed aan programma’s binnen de EU-begroting zodat het parlement toezicht kan houden. Ook willen de Europarlementariërs volledig betrokken worden bij het optuigen, goedkeuren en uitvoeren van het herstelfonds.



Daarnaast eist het Europees Parlement dat bij de uitgaven van het nieuwe herstelpakket extra rekening wordt gehouden met kwetsbare burgers. Het gaat onder andere om vrouwen, minderheden en mensen met een kleine beurs. Zij worden vaak veel harder getroffen door de coronacrisis dan anderen. In de wederopbouw moet solidariteit sterk aanwezig zijn, en moeten sociale en economische ongelijkheid bestreden worden. Het is de bedoeling dat ‘de verwachte diepe en langdurige gevolgen van de huidige crisis’ bestreden worden.



Eveneens moeten het midden- en kleinbedrijf gesteund worden en het aantal banen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Op die manier wil het Europees Parlement de gevolgen van de crisis voor werkenden, consumenten en gezinnen beperkt houden. Onder meer de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans en het opzetten van een nieuw en zelfstandig Europees gezondheidsplan moeten voorrang krijgen.