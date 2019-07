50 plussers laten zich niet afschrikken door code oranje

Woubrugge, 25 juli 2019 - Dat het kwik vandaag ruim boven de dertig graden uitstijgt weerhoudt deze groep 50-plussers niet om verkoeling te zoeken op het water. Anders hadden deze mensen wellicht alleen gezeten, maar dankzij contact via de social app Klup neemt Jaap ze vandaag mee voor een gezellige dag op het water. “Elke gebruiker kan zelf een activiteit verzinnen, we maken er altijd een feestje van”, geeft hij aan. “óók in de zomermaanden wanneer er veel stil ligt, kinderen op vakantie zijn en veel 50-plussers alleen zijn”.



Jaap (67 jaar) is Community Manager bij Klup, een app speciaal voor 50-plussers. Via de app kunnen gebruikers hun interesses opgeven, elkaar toevoegen als vriend en zo met elkaar in contact komen. Jaap ziet dagelijks de impact die de app heeft op het leven van de inmiddels zogeheten ‘kluppers’: “Het is prachtig om stille en teruggetrokken nieuwkomers positief te zien veranderen en opgenomen worden binnen de enthousiaste community. Het Klup-gevoel werkt verslavend en levens worden echt totaal veranderd. Vandaag dus een heerlijke dag op het water, maar ik sluit niet uit dat we ons ooit met een groep inschrijven voor de Elfstedentocht!”.



De initiatiefneemster van de app is Michelle Wolters: “Inmiddels hebben we 35.000 gebruikers en kun je je via de app inschrijven voor meer dan 125 activiteiten per week. Het belangrijkste zijn de evenementen: borrels, boottochtjes en wandelingen, vaak georganiseerd door de gebruikers zelf. Het idee is echt dat mensen zelf het initiatief nemen”, zegt Wolters. Door het hele land swipen gebruikers eenvoudig door profielen in de buurt of nemen deel aan activiteiten.