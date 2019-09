HEMA en Franprix (Frankrijk) gaan strategisch samenwerken

HEMA-assortiment in 15 supermarkten in Parijs



Amsterdam/Parijs, 10 september 2019. Parijzenaren kunnen vanaf vandaag ook HEMA-artikelen kopen bij de supermarktketen Franprix, onderdeel van de Casino Groep. Het Nederlandse en Franse bedrijf gaan daartoe met elkaar samenwerken. In 15 Franprix-supermarkten in Parijs zijn HEMA-schappen te vinden met keukenartikelen, woningdecoratie, schrijfwaren, basiskleding en huishoudtextiel. HEMA en Franprix gaan afhankelijk van de resultaten bekijken of meer supermarkten uitgebreid worden met een HEMA-assortiment.



Tjeerd Jegen, CEO HEMA: ‘We zijn ontzettend verheugd met de samenwerking met Franprix. Hierdoor kunnen we in korte tijd onze activiteiten in Frankrijk snel uitbreiden. Voor het eerst gaan we ook HEMA-artikelen via de winkels van een andere retailer verkopen. Deze stap past in onze strategie om te groeien via partners zoals Franprix, maar ook Walmart in de VS en Canada. Verder draagt het bij aan onze ambitie om van HEMA een internationaal merk te maken.’



Jean-Paul Mochet, voorzitter en CEO van Franprix: ‘Dit is de eerste keer dat we zo'n grootschalig partnerschap hebben gesloten met een bedrijf buiten de Casino groep. Ook omdat het gaat om zo'n groot aantal producten en een merk dat zo bekend en gewaardeerd wordt door de Fransen’.



De supermarkten van Franprix krijgen zo’n 250 HEMA-artikelen zoals keukengerei en -textiel, kaarsen, kandelaars, schrijfwaren, babyartikelen, ondergoed en t-shirts voor dames en heren. Met de samenwerking willen Franprix en HEMA het dagelijks leven van hun klanten nog gemakkelijker maken. Beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Franprix heeft met ruim 800 lokale supermarkten in en rondom Parijs een zeer sterk winkelnetwerk. En HEMA is zeer populair onder de Fransen vanwege het vrolijke design van de producten, het duurzame karakter, de kwaliteit en de scherpe prijs. Ook kennen de Franprix-winkels ruime openingstijden, waardoor de HEMA-producten nog toegankelijker worden voor de Franse consument.



Informatie over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten beter, leuker en makkelijker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. HEMA heeft 32.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 10 landen, op 2 continenten en ruim 19.000 medewerkers.