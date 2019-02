Eric Schneider voor het laatst op het toneel in De Indië Monologen

Adriaan van Dis, Mei Li Vos, Thom Hoffman en Eric Schneider betreden op zondag 19 mei het podium van de Koninklijke Schouwburg voor een extra voorstelling van De Indië Monologen. Deze voorstelling vormt de passende afsluiting van een tournee vol indrukwekkende verhalen, die in oktober ook in première ging bij Het Nationale Theater. Het is de allerlaatste voorstelling van acteur Eric Scheider.



De deelname van Eric Schneider geeft de voorstelling een extra bijzonder karakter. De 84-jarige acteur nam in 2013 al afscheid van het toneel, maar speciaal voor De Indië Monologen betrad de in Batavia geboren Hagenaar na vijf jaar opnieuw het podium met een eigen monoloog over zijn Indische verleden. Met de dernière in de Koninklijke Schouwburg neemt Schneider echt afscheid van het toneel.



“Het was een bijzondere en zeer persoonlijke ervaring. Naast zoveel talent, jonge mensen en gewaardeerde oudere collega’s, op het podium te staan, daar heb ik tijdens deze tournee van genoten. Ik speelde zoveel rollen, maar het is een eer om met mijn eigen verhaal afscheid te nemen van het publiek”, aldus Schneider.



Over De Indië Monologen



De Indië Monologen is een unieke theateravond met wisselende combinaties van gasten en Nederlands-Indië als centraal thema. Zeventig jaar nadat de onafhankelijkheid van Indonesië door Nederland erkend werd, staat onze koloniale geschiedenis volop in de belangstelling. Tegenwoordig hebben bijna twee miljoen Nederlanders een Indische achtergrond. Hoe werkt die geschiedenis door in ons land en in onze levens? Hoe willen we ons tot die geschiedenis verhouden? De Indië Monologen laat verschillende visies op Nederlands-Indië zien en geeft zowel de heimwee als het kritisch discours de ruimte.



Elke editie van De Indië Monologen presenteert een uitgelezen gezelschap van bekende Nederlandse schrijvers, musici, acteurs en prominenten uit de wereld van de media, journalistiek en politiek; allen met een Indische achtergrond of sterke betrokkenheid bij de geschiedenis van Nederlands-Indië. Op zondag 19 mei zijn Adriaan van Dis, Mei Li Vos, Thom Hoffman en Eric Schneider te gast.