LiteBit winnaar ‘Beste Cryptobroker 2019’

Rotterdam – Het team van LiteBit heeft de titel in de wacht gesleept in de categorie Beste Cryptobroker 2019. Deze publieksprijs werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens de BeleggersFair op de Beurs van Berlage.



LiteBit heeft de winst behaald met een grote meerderheid van de stemmen van het publiek. “Het winnen van deze award laat zien dat het centraal stellen van onze klanten, de formule is om het vertrouwen te winnen in deze markt,” aldus Olivier van Duijn CEO LiteBit. Het platform https://www.litebit.eu/ waar je Bitcoin en andere crypto’s kunt kopen en verkopen, kenmerkt zich door de focus op veiligheid, gemak en een scherpe prijs.



De CashCow Awards werden dit jaar voor de vierde keer op rij georganiseerd, een initiatief van Cash magazine, cashcow.nl en beleggersclub Bull UP. Er kon dit jaar op in totaal 10 categorieën gestemd worden, waarbij de categorie cryptofonds en crypto broker deze editie de primeur hadden. In totaal hebben bijna 4000 beleggers hun stem uitgebracht.



In het recente onderzoek door ING (International Survey From Cash to Crypto: The Money Revolution) kwam naar voren dat veel consumenten nog overtuigd moeten worden van het potentieel van crypto en de Blockchain technologie die erachter zit. Echter, de nieuwsgierigheid is zeker aanwezig bij zowel ervaren beleggers als beleggers in spé. Ditzelfde ziet ook LiteBit als een duidelijke ontwikkeling. Door middel van hun Customer Support team, dat 24/7 beschikbaar staat voor de vragen van deze groep, proberen ze juist in te spelen op deze nieuwsgierigheid.



Cryptobroker LiteBit laat met het winnen van deze award zien dat ze een serieuze speler zijn in de zowel Nederlandse als Europese crypto markt. LiteBit is van plan om de komende maanden nog meer mensen kennis te laten maken met hun diensten. Het bedrijf geeft aan te blijven innoveren. Zo hebben ze deze maand hun iOS app gelanceerd om het nog makkelijker te maken om crypto te kopen, verkopen en beheren. Daarnaast zijn de toekomstplannen erop toegespitst om zowel hun huidige als nieuwe klanten nog beter tot dienst te zijn.