Stichting Vluchteling deelt 1400 warme slaapzakken uit op Samos

Samen met Movement On The Ground van Johnny de Mol en de lokale hulporganisatie Refugees4Refugees heeft Stichting Vluchteling deze week 400 warme slaapzakken uitgedeeld aan de meest kwetsbare vluchtelingen in de Olive Grove, het onofficiële tentenkamp net even buiten Vathy, de hoofdstad van het Griekse eiland Samos. Volgende week worden nog eens 1000 slaapzakken uitgereikt.



Samos is een bijna ‘vergeten eiland’ in Griekenland, waar de meeste aandacht naar de opvang van vluchtelingen op Lesbos gaat. Eind vorig jaar al schreef de Gouverneur van de Noord-Egeïsche eilanden in een brandbrief aan de Griekse Minister van Migratiebeleid: ‘Als u niet snel actie onderneemt, wordt de situatie oncontroleerbaar.’



Het bleek onmogelijk om duizenden vluchtelingen op te vangen in een accommodatie op Samos die bedoeld was voor 700 mensen. In een vraaggesprek met de Volkskrant deze week, zegt de Minister: ‘Griekenland bezwijkt onder vluchtelingen, er is geen doorstroming, en onze juridische en medische systemen bezwijken onder de druk’.



Deze week bood Stichting Vluchteling samen met andere organisaties ook 53000 handtekeningen aan, op het Plein in Den Haag, aan de leden van de Tweede Kamer, die met een beteuterd gezicht en voor het vijfde achtereenvolgende jaar hun grote zorgen deelden met de mensen die betere en snellere hulp voor vluchtelingen op de Griekse eilanden eisen. Tweede Kamerlid Joël VoordeWind (ChristenUnie) bepleitte opnieuw herziening van de ‘Turkije-deal’, die vermindering van illegale migratie naar Griekenland voorstaat, in ruil voor meer legale, rechtstreeks vanuit Turkije.



Stichting Vluchteling biedt op het Griekse eiland Lesbos al geruime tijd psychosociale hulp aan de meest kwetsbare vluchtelingen, die er vaak al vele jaren in de meest erbarmelijke omgeving wachten op hervestiging naar het Griekse vasteland en een eindbestemming in een land in de Europese Unie.



‘Het aantal zelfmoorden onder vluchtelingen nam zulke dramatische vormen aan,’ zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, ‘dat onze mentale gezondheidszorg snel moest worden opgezet om levens te redden’. Met de distributie van warme slaapzakken op Samos hebben vluchtelingen in ieder geval ’s nachts bescherming, met temperaturen onder de 5 graden. Lokale, Griekse vrijwilligers uit Samos, helpen met de distributie in het tentenkamp, waar nauwelijks water en sanitair aanwezig is.



Op dit moment verblijft een recordaantal van 75 duizend vluchtelingen in Griekenland. In heel Griekenland zit de opvang vol: duizenden gezinnen en minderjarigen leven noodgedwongen op straat of in zelfgebouwde tentenkampen, zoals in de Olive Grove op Samos.