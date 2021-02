Voucherplatform Checkkie waarschuwt, garantieregeling SGR-vouchers niet verlengd.

Het voucherplatform Checkkie.nl maakt zich zorgen om de niet langer gedekte SGR-vouchers. Het garantiefonds heeft besloten de dekking van de vouchers niet te verlengen. Het blijft bij de huidige garantiestelling van één jaar. In maart dit jaar valt de garantie weg voor de eerste uitgegeven vouchers. Dit zorgt ervoor dat de consument alsnog zijn geld kwijt is bij faillissement van de reisorganisatie na afloop van dat jaar.



Voor consumenten was de pakketreisvoucher de veiligste voucher om te accepteren. ‘’Nu de garantie weg valt na een jaar zullen consumenten vouchers verzilveren in plaatst van wachten tot ze weer op reis kunnen. , aldus Remco Kuilman oprichter van voucherplatform Checkkie.nl. Reisorganisaties kunnen verwachten dat er een run ontstaat en ze de vouchers na afloop van de garantietermijn moeten uitbetalen. ’’



Als de consument na het verstrijken van de geldigheidsduur van 12 maanden nog geen geld terug heeft gekregen, kan de consument binnen twee maanden een claim indienen onder de SGR-garantieregeling. Het is nog niet duidelijk of de SGR, de voucher in het geheel gaat uitkeren.



De verantwoordelijkheid van de aanmelding bij SGR ligt bij de consument. Checkkie.nl heeft een gratis voucherbeheerservice om de geldigheidsduur te monitoren. Zij zullen de vouchers die bij het platform in beheer zijn gegeven automatisch en gratis aanmelden bij het SGR.