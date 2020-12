BigBrainBank zet het ecosysteem van de financiële makelaardij volledig op zijn kop met een initiatief voor digitale bankproducten

LONDEN, 30 december 2020 /PRNewswire/ -- BigBrainBank heeft een tandje bijgezet met de aankomende lancering van BigBrainBank Digital Bank in het eerste kwartaal van 2021. Na het succes van de TheBrain AI Trade Strategies-app, die handelsideeën biedt op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning, plaatst BigBrainBank het merk naar de voorgrond om geïntegreerde ondersteuning te bieden via verschillende klantcontactpunten in het ecosysteem van financiële diensten.



BigBrainBank Digital Bank zal het handelssysteem voor financiële makelaardij drastisch veranderen en een speerpunt vormen voor snellere, efficiëntere digitale betalingen, geldoverboekingen en kredietverstrekkingen die gefaciliteerd worden door systemische samenwerking binnen een geïntegreerde app die veilig, betrouwbaar en foutloos werkt. Kerndiensten omvatten:





-- BetalingenBigBrainBank maakt binnen één en hetzelfde ecosysteem de

koppeling tussen mensen, technologie, handelsplatforms voor makelaars en

crowdfunding voor microfinancieringsdiensten. We vereenvoudigen

transacties en betalingen.

-- Geldoverboekingen De geldstromen, transacties en diensten zijn

allesomvattend en stimuleren wederzijdse groei, strategische

samenwerking en kostenbesparingen voor alle marktspelers.

-- KredietverstrekkingenWe ondersteunen een crowdfundingplatform met

mechanismen en middelen binnen een geïntegreerd systeem om

gemeenschappen en startups te ondersteunen.

BBB-CEO, Dato Dr Brendon Yong stelt: "Met digitale bankproducten zetten we een duidelijk stap in de toekomst door handelaren en makelaars rechtstreeks met elkaar te verbinden. Bovendien bereiken we een steeds groter wordende database met klanten die hiervan gebruik zullen maken naarmate we steeds meer producten en diensten aan de BigBrainBank Digital Bank-portefeuille zullen toevoegen".



Partners van het Fase 1-ecosysteem zijn onder meer vertrouwde makelaars, zoals Tradeview Markets, Lirunex, LMAX en CWG Markets. BigBrainBank is ook bezig met het afronden van onderhandelingen met andere bedrijven, waaronder makelaars, banken en financiële instellingen, om meer merken en ondersteunende diensten aan te bieden om de structuur van digitale bankproducten en -diensten te versterken.



In de toekomst begint BigBrainBank aan een virtuele lancering van TheBrain en kondigt de volgende ontwikkelingsfase aan met speciale promoties voor TheBrain-abonnees, met de steun van vertrouwde makelaars. Meer informatie volgt later.



Over BigBrainBank



BigBrainBank is een fintech-onderwijsbedrijf dat gespecialiseerd is in financiële educatie en financiële geletterdheid. De oprichters en het managementteam zijn experts uit de industrie met geïntegreerde ervaring en expertise in hun specialisatiegebieden.



