SDRPY-Missie in Aden Gaat van Start met Ontwikkelingstraject uit Riyadh-Overeenkomst

ADEN, Jemen, 30 december 2019 /PRNewswire/ -- Een delegatie in het kader van het Saoedisch Ontwikkelings- en Wederopbouwprogramma voor Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) is vandaag aangekomen in de tijdelijke hoofdstad van Jemen, Aden, voor een zesdaagse missie om prioriteiten te bepalen voor ontwikkelings- en wederopbouwprojecten in de provincie en omliggende gebieden, in lijn met de Riyadh-overeenkomst.



De leider van de delegatie, Directeur Projecten en Onderzoek Ir. Hasan M. Alattas, bevestigde bij aankomst op de internationale luchthaven van Aden in een persverklaring dat de missie van de SDRPY-delegatie was om in kaart te brengen wat er in en rondom Aden voor dringende behoeften bestaan aan ontwikkeling.



Hij voegde hieraan toe dat er tijdens het bezoek aandacht zou worden besteed aan publieke sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, water, elektriciteit en alle noodzakelijke urgente dienstverlening aan Aden, tegelijkertijd opmerkend dat de programmadelegatie nu de bouwkundige en technnische behoeften van Aden's luchthaven en ziekenhuis aan het vaststellen was, welke steun ontvangen van het Koninkrijk via het Saudi Development Fund en waarbij de bouw en voorbereiding onder supervisie staan van het SDRPY en in de komende paar dagen van start zullen gaan.



Gedurende een periode van 6 dagen zal de SDRPY-delegatie in gesprek gaan met verschillende ambtenaren van overheid en dienstverlenende instanties, met maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties en de provinciale private sector, naast het houden van excursies en workshops met partijen in Jemen als een voortzetting van een reeks workshops die werden gehouden op het hoofdkwartier van het SDRPY na bekendmaking van de Riyadh-overeenkomst, en welke werden bijgewoond door de Premier van Jemen, Dr. Maeen AbdulMalek Saeed. De delegatie zal werken aan de voltooiing van het proces waarin dringende behoeften in kaart worden gebracht, zowel in Aden als in andere provincies van Jemen.



Door projecten uit te voeren wil het SDRPY-project de Regering van Jemen helpen een brede en duurzame ontwikkeling te realiseren, waaronder de levering van basisbehoeften, verbeteringen in de infrastructuur, het scheppen van directe en indirecte banen en verbetering van de levensstandaard voor het Jemenitische volk.



Dit is lijn met de Riyadh-overeenkomst; er hebben over de afgelopen paar weken reeds diverse vergaderingen en besprekingen plaatsgevonden tussen personeel van het SDRPY en ambtenaren van de provincie Aden om de overeenkomst ter behartiging van de overeenkomst. Onder de missies waren een technische SDRPY-missie in Aden om de internationale luchthaven van Aden in kaart te brengen, te onderzoeken, te herstellen en te verbeteren en te bepalen welke technische en bouwkundige werkzaamheden nodig zijn voor deze luchthaven.



Het recente bezoek van het team aan de luchthaven van Aden omvatte onder meer een evaluatie van luchthavengebouwen, -faciliteiten en start- en landingsbanen, waarbij tevens de verlichting en het materieel op de startbaan werd bekeken, en een inspectie van de bestaande navigatieapparatuur en van de vertrek- en aankomsthallen.



Wederzijdse bezoeken tussen het SDRPY en provinciale ambtenaren waren onder meer een bespreking tussen de Toezichthouder van het SDRPY, Ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jabir, de Rector van de Universiteit van Aden Dr. Alkhadhar Nasser, en Directeur Universitaire Projecten Dr. Abu Bakr Barahim op het hoofdkwartier van het programma in Riyadh, met als onderwerp de ontwikkelingsbehoeften van de Universiteit van Aden.



