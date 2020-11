Rohde & Schwarz Cybersecurity lanceert nieuwe generatie high-speed netwerk-encryptors en een op software gebaseerde VPN-client

MÜNCHEN, 30 november 2020 /PRNewswire/ -- IT-beveiligingsexpert Rohde & Schwarz Cybersecurity presenteert twee nieuwe beveiligingsoplossingen, goedgekeurd door het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) voor VS-NfD (RESTRICTED), NATO RESTRICTED en RESTREINT UE/EU RESTRICTED classificatieniveau: R&S(®) SITLine ETH NG, een nieuwe generatie high-speed netwerk-encryptors met schaalbare transmissiesnelheden van 10 Mbit/sec tot 40 Gbit/sec, en R&S(®) Trusted VPN Client, een op software gebaseerde VPN-client waarmee gebruikers kunnen werken in een veilige en versleutelde mobiele omgeving.



Met R&S SITLine ETH NG biedt Rohde & Schwarz Cybersecurity overheidsinstanties en ondernemingen applicatie- en gebruikersonafhankelijke basisbeveiliging voor netwerkverkeer tussen verschillende locaties. De varianten van de productlijn heten R&S SITLine ETH-L, een encryptor voor maximaal vier onafhankelijke 10 Gbit/sec lijnen, en R&S SITLine ETH-S, een compact systeem voor lijnen tot 1 Gbit/sec. De oplossing versleutelt de communicatie al op laag 2-niveau en biedt dus ook bescherming tegen bedieningsfouten als bijvoorbeeld het verkeerde beveiligingsniveau wordt geselecteerd voor het verzenden van e-mails met gevoelige inhoud. De netwerk-encryptor garandeert gebruikers dus ook onafhankelijkheid van telecomproviders en leveranciers van componenten. De Rohde & Schwarz Cybersecurity Ethernet-encryptors zijn "Security Made in Germany". Met 30 jaar crypto-expertise is de fabrikant een van de pioniers op het gebied van netwerkversleuteling.



Met R&S Trusted VPN Client vergemakkelijkt Rohde & Schwarz Cybersecurity gecodeerd, mobiel werk ondanks de vereisten van VS-NfD (RESTRICTED). De oplossing beschermt de netwerkcommunicatie van een clientplatform (Windows-laptop of -tablet) met een overheids- of bedrijfsnetwerk via een niet-vertrouwd netwerk, zoals internet. R&S Trusted VPN Client is op software gebaseerd en vereist geen extra hardware, wat betekent dat gebruikers zonder enige beperking onderweg kunnen werken op de luchthaven, vanuit het thuiskantoor of vanuit andere openbare ruimtes. De "Always On"-modus biedt extra beveiliging. Gebruikers zijn altijd beschermd binnen niet-vertrouwde netwerken. Dankzij de hoge schaalbaarheid kan R&S Trusted VPN Client op elk moment individueel worden aangepast aan veranderende werkvereisten.



Contactpersoon voor de pers:



Esther Ecke, telefoon: +49 (0) 30 65 884 - 222, E-mail: Esther.Ecke@rohde-schwarz.com



Rohde & Schwarz Cybersecurity is een toonaangevend IT-beveiligingsbedrijf dat de digitale activa van bedrijven en openbare instellingen wereldwijd beschermt tegen cyberaanvallen.



www.rohde-schwarz.com/cybersecurity [http://www.rohde-schwarz.com/cybersecurity]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1343722/Rohde_Schwarz_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1343722/Rohde_Schwarz_Logo.jpg]



Web site: http://www.rohde-schwarz.com/