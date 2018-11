Honda Insight benoemd tot 2019 Green Car of the Year®

Uitgebreide lijst van winnaars bekend gemaakt op AutoMobility LA(TM). Jaguar I-PACE benoemd tot 2019 Luxury Green Car of the Year(TM) en Mitsubishi Outlander PHEV tot 2019 Green SUV of the Year(TM)



LOS ANGELES, 30 november 2018 /PRNewswire/ -- De derde generatie Honda Insight hybride sedan is door Green Car Journal benoemd tot 2019 Green Car of the Year(® )tijdens AutoMobility LA(TM) van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show(®)) . Met deze prijs wordt de auto beloond die het duidelijkst de grenzen verlegt als het gaat om prestaties op het gebied van het milieu die voor de meeste consumenten betaalbaar blijven. Met de uitgebreide lijst van Green Car Awards(TM) voor 2019 worden dit jaar ook twee steeds belangrijker wordende categorieën erkend met de 2019 Luxury Green Car of the Year(TM), toegekend aan de Jaguar I-PACE, en de 2019 Green SUV of the Year(TM), toegekend aan de Mitsubishi Outlander PHEV.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg ]



"De finalisten van dit jaar in ons uitgebreide programma van Green Car Awards(TM) in Los Angeles zijn echt uitzonderlijk en tonen nog eens aan dat de auto-industrie zich steeds meer richt op schonere en efficiëntere nieuwe modellen die tegelijkertijd rijplezier bieden", aldus Ron Cogan, redacteur en uitgever van Green Car Journal [http://greencarjournal.com/] en GreenCarJournal.com. "De bekroonde Honda Insight, Jaguar I-PACE en Mitsubishi Outlander PHEV (respectievelijk de Green Car of the Year®, Luxury Green Car of the Year(TM) en Green SUV of the Year(TM) voor 2019 van Green Car Journal) onderscheiden zich in de zin dat ze alles leveren wat bestuurders verwachten van toonaangevende auto's in hun klasse, terwijl ze tegelijkertijd belangrijke milieudoelen, zoals grotere efficiëntie en minder uitstoot van koolstof, realiseren".



De oorspronkelijke, futuristisch ogende Honda Insight bracht het nodige teweeg als het eerste hybride productiemodel dat op benzine en elektriciteit rondreed op Amerikaanse wegen in de tweede helft van 1999. Nu is de volledig nieuwe, derde generatie van de hybride Insight helemaal opnieuw ontworpen en wordt aangetoond dat rijplezier, technologische hoogstandjes en een indrukwekkende gecombineerde brandstofefficiëntie van 22 kilometer per liter kunnen worden geleverd in een aantrekkelijk pakket met het kenmerkende DNA en de stijl van Honda.



"De hedendaagse bestuurder wil meer van een hybride dan alleen maar brandstofbesparing. Insight vertegenwoordigt de richting die Honda is ingeslagen met elektrische voertuigen waarin stijl en een geavanceerde rijdynamiek worden gecombineerd met uitzonderlijke brandstofbesparing", aldus Ray Mikiciuk, Assistant Vice President van Honda Auto Sales. "We stellen het zeer op prijs dat Green Car Journal Honda voor de vierde keer heeft beloond met de Green Car of the Year(®), dit keer voor de 2019 Honda Insight".



De Green Car of the Year(® )wordt geselecteerd door redacteurs van Green Car Journal en uitgenodigde juryleden van alom gerespecteerde organisaties op het gebied van efficiëntie en milieuzorg. Tot de dit jaar uitgenodigde juryleden voor Green Car of the Year(® )behoorden beroemdheden als auto-enthousiast Jay Leno; Jean-Michel Cousteau, President van Ocean Futures Society; Matt Petersen, President en CEO van Los Angeles Cleantech Incubator en Board Chair van Climate Mayors; Dr. Alan Lloyd, President Emeritus van de International Council on Clean Transportation en Senior Research Fellow bij het Energy Institute van de University of Texas in Austin; Mindy Lubber, President van CERES en Jason Hartke, President van de Alliance to Save Energy.



De winnaar van de 2019 Luxury Green Car of the Year(TM), de Jaguar I-PACE, is een indrukwekkend premiummodel dat uitblinkt met een agressieve stilering, fantastische prestaties en de gewenste efficiëntie die wordt geleverd door een volledig elektrische aandrijving. De acceleratie en wegligging zijn uitstekend en worden geholpen door Torque Vectoring by Braking en Adaptive Surface Response, waarmee deze cross-over-SUV een op een sportwagen lijkende bestuurbaarheid krijgt. En het bereik van de elektrische motor van 375 kilometer geeft het nodige vertrouwen.



"We zijn heel blij dat de Jaguar I-PACE door Green Car Journal is benoemd tot 2019 Luxury Car of the Year(TM)", aldus Joe Eberhardt, President en CEO van Jaguar Land Rover North America, LLC. "Het is onze eerste volledig elektrische auto en daarmee vormt de Jaguar I-PACE een doorbraak voor ons merk, terwijl de auto tegelijk de ontwerpelementen, karakteristieken en brede dynamische mogelijkheden heeft die inherent zijn aan onze auto's. Het is geweldig om te zien dat onze innovatieve technologie wordt erkend en bekroond door dit gerenommeerde vakblad".



De Outlander PHEV van Mitsubishi is het formidabele antwoord van die autofabrikant voor diegenen die een plug-in hybride aandrijving in een betaalbare SUV met vierwielaandrijving zoeken. Met behulp van een innovatief serie/parallel plug-in hybride systeem kan deze middelgrote SUV werken met een volledig elektrische aandrijving, een conventionele hybride aandrijving met benzine en elektriciteit of een seriële hybride aandrijving waarbij de motor elektriciteit genereert om de accu te helpen bij de stroomvoorziening voor de elektrische aandrijving.



"De Outlander PHEV is de topauto voor het merk en we zijn er trots op dat we consumenten een efficiënte en tegelijk capabele plug-in hybride CUV kunnen leveren tegen een prijs die betaalbaar is", aldus Fred Diaz, President en Chief Executive Officer van MMNA. "Deze prestigieuze prijs is een bewijs van de grote waarde van deze auto en bevestigt nog eens dat Mitsubishi zich heeft toegelegd op een elektrisch aangedreven toekomst met innovatieve en betaalbare auto's".



Naast de Mitsubishi Outlander PHEV waren de finalisten voor de Green SUV of the Year(TM) de Cadillac XT4, Hyundai Kona, Lexus UX en Volvo XC40. De Jaguar I-PACE was in de strijd met als finalisten voor de Luxury Green Car of the Year(TM) de Audi e-tron, Porsche Cayenne E-Hybrid, Range Rover P400e en Tesla Model 3. De finalisten voor de 2019 Green Car of the Year(®) waren, naast de Honda Insight, de Lexus ES 300h, Nissan Altima, Toyota Avalon Hybrid en Volkswagen Jetta. Op grond van hun milieusparende voorzieningen werd elk van deze uitzonderlijke finalisten voor de 2019 Green Car Awards(TM) beloond met de prestigieuze onderscheiding als 2019 Product of Excellence(TM) van Green Car Journal.



Over de Green Car Awards Sinds 1992 wordt Green Car Journal erkend als de toonaangevende autoriteit op het punt waar auto's, energie en het milieu samenkomen. De Green Car Awards(TM) vormen een belangrijk onderdeel van de missie van Green Car Journal die erop is gericht om de voortgang op milieugebied in de auto-industrie aan te tonen. GreenCarJournal.com [http://www.greencarjournal.com/] presenteert online artikelen over 'groene auto's' en besteedt tevens aandacht aan connectiviteit. Green Car of the Year(®), Luxury Green Car of the Year(TM), Green SUV of the Year(TM) en de Green Car Awards(TM) zijn handelsmerken van Green Car Journal en RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.



Hashtag: #GreenCarJournal



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is opgericht in 1907 en is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 zijn de Press & Trade Days van de show samengevoegd met de Connected Car Expo (CCE), onder de nieuwe naam AutoMobility LA(TM), de eerste handelsbeurs in de sector waarin de technologiesector en de auto-industrie bij elkaar komen voor het bespreken van de meest dringende kwesties rondom de toekomst van vervoer en mobiliteit. AutoMobility LA 2018 vindt plaats in het Los Angeles Convention Center van 26 tot 29 november, met tussentijdse introducties van auto's van fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal open zijn voor het grote publiek van 30 november tot 9 december. AutoMobility LA is waar de nieuwe auto-industrie zaken gedaan krijgt, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen doet voor media en industrieprofessionals van over de hele wereld. De LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt georganiseerd door ANSA Productions. Voor het meest recente nieuws en informatie over de show volgt u de LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/]. U kunt zich aanmelden voor speciale berichten op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Voor meer informatie over AutoMobility LA bezoekt u https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volgt u AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar eerdere paneldiscussies, interviews en belangrijke opmerkingen in de nieuwe podcast van AutoMobility LA op https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Contacten voor de media: Sanaz Marbley/Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmpr.com [mailto:smarbley@jmpr.com] dzahm@jmpr.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/