Algemeen directeur van LianLian Pay Global houdt toespraak over grensoverschrijdende betalingsoplossingen op 2019 Money20/20 USA

LAS VEGAS, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Het Money20/20 USA-evenement, dat plaatsvindt in Las Vegas van 27 tot en met 30 oktober, werd bijgewoond door de moedermaatschappij van LianLian Pay, LianLian Group, evenals verschillende andere multinationale ondernemingen, waaronder Google, Microsoft en PayPal. Aan David Messenger, algemeen directeur van LianLian Pay Global, werd gevraagd op het evenement een toespraak te houden met als titel E-commerce Payments Partners: From China and Beyond (betalingspartners in elektronische handel: van China en daarbuiten).



Sinds 2018 spelen Chinese grensoverschrijdende e-handelsbedrijven een sleutelrol bij het stimuleren van de aanhoudende snelle groei van de sector wereldwijd. De handelswaarde die wordt gegenereerd door Chinese B2C-grensoverschrijdende e-handelsbedrijven wordt geschat op zo goed als 32% van het wereldwijde totaal in 2018 en dus is China de aanvoerder van andere landen en regio's over de hele wereld.



De heer Messenger zei tijdens zijn toespraak: "Naarmate de globalisering sneller en dieper wordt, groeit het aantal Chinese e-handelsbedrijven die hun wereldwijde aanwezigheid uitbreiden. Tegelijkertijd groeit de grensoverschrijdende betalingsmarkt snel, gedreven door de groeiende vraag. Grensoverschrijdende betalingen vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van de grensoverschrijdende e-handelssector en zijn een van de belangrijkste katalysatoren van de snelle groei van de sector", aldus Messenger.



LianLian Group is de toonaangevende betalingsdienstaanbieder van China die de grootste grensoverschrijdende merken op het gebied van inning in de sector bezit en exploiteert wat betreft marktaandeel. Als gevolg van succesvolle strategische investeringen die LianLian de afgelopen jaren heeft gedaan, heeft het bedrijf wereldwijd een betalingsnetwerk opgezet door middel van het verkrijgen van betalingslicenties in 47 landen en regio's, met inbegrip van China, Thailand, de VS en het Verenigd Koninkrijk.



Tot op heden heeft LianLian de vereffening van verrichtingen in vreemde valuta's voor meer dan 500.000 Chinese grensoverschrijdende e-handelsbedrijven via ongeveer 60 sites op 18 e-handelsplatforms mogelijk gemaakt. Met het oog op de toekomst is LianLian van plan om grensoverschrijdende e-handelsverkopers te helpen om consumenten in alle uithoeken van de wereld te bereiken via zijn wereldwijde betalingsnetwerk.



Het bedrijf heeft ook LianLian Link ontwikkeld, een geïntegreerd grensoverschrijdend online e-handelsplatform. LianLian is van plan om verkopers te helpen hun functioneringskosten te verlagen door de transparantie tussen leveranciers en dienstverleners wereldwijd te vergroten.



De heer Messenger voegde hieraan toe: "LianLian Group zal gebruikmaken van de voordelen in termen van de betalingslicenties die zij heeft verkregen, evenals van haar expertise op het gebied van naleving, een wereldwijd kapitaalnetwerk, een uitgebreid partnerschapssysteem, evenals haar mogelijkheden om bedrijven te exploiteren en talent te verwerven over de hele wereld, waardoor grensoverschrijdende e-handelsverkopers worden verbonden en bedrijven toegang hebben tot deze dienstverlening; op die manier helpen wij kmo's in de hele wereld het gebruiksgemak en de waarde van innovatieve technologieën te benutten."



CONTACT: Chen Wang, +86-571-56072600; mtgg@lianlianpay.com