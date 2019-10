Nieuw onderzoek onthult problemen bij zakenreizigers

Zakenreizigers melden dat ze zich onveilig voelen, waarbij vrouwen en LGBTQ + reizigers volgens een SAP® Concur®-enquête regelmatig last hebben van intimidatie



BELLEVUE, Washington, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- SAP SE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620923-1&h=1566706573&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2620923-2%26h%3D349430630%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sap.com%252F%26a%3DSAP%2BSE&a=SAP+SE] heeft de resultaten bekendgemaakt van een nieuw SAP® Concur®-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan drie op de vier vrouwelijke zakenreizigers tijdens het reizen zijn lastiggevallen en meer dan een op de twee hun plannen wijzigt vanwege bezorgdheid over de veiligheid. SAP Concur is 's werelds toonaangevende merk voor oplossingen op het gebied van reis-, onkosten- en factuurbeheer. De resultaten van het SAP Concur-onderzoek wezen op bezorgdheid over persoonlijke veiligheid onderweg en frustratie dat sommige bedrijven eigenbelang boven werknemersbehoeften lijken te stellen. Opmerkelijke hoogtepunten van de 7850 reagerende zakenreizigers in 19 wereldwijde markten zijn onder meer:



-- Reizigers voelen zich vaak onveilig:



-- Van de respondenten zegt 58% dat ze hun reisplannen hebben gewijzigd

omdat ze zich onveilig voelden, terwijl 52% van de zakenreizigers

reisveiligheid noemt als de meest waardevolle training die hun

bedrijf zou kunnen bieden:

-- Millennials zijn gevoeliger voor actuele gebeurtenissen: In de

afgelopen 12 maanden heeft 42% van de zakenreizigers in deze

leeftijdscategorie minder reizen geboekt naar een locatie vanwege

politieke onrust of gezondheidsrisico's, vergeleken met 36% van Gen

X en 23% van Baby Boomers. Bijna evenveel van de Millennials (40%)

selecteerde een vlucht op basis van het vliegtuigtype, vergeleken

met 33% van Gen X'ers en 21% van Boomers.

-- Bijna een derde (31%) van de zakenreizigers geeft prioriteit aan hun

eigen veiligheid als de belangrijkste factor bij het nemen van een

zakenreis, maar meer dan de helft (54%) vindt dat veiligheid niet de

hoogste prioriteit van hun bedrijf is.

-- Vrouwelijke reizigers melden dat ze veel lastig gevallen worden en

onderweg veel seksisme ervaren:



-- Meer dan drie op de vier vrouwelijke zakenreizigers (77%) hebben

tijdens hun reis een vorm van intimidatie of mishandeling

meegemaakt. Aan vrouwen wordt gevraagd of wanneer ze met hun man

reizen (42%), ze worden genegeerd door servicemedewerkers (38%) of

worden nageroepen op het werk (31%).

-- Bijna de helft van de jonge vrouwelijke zakenreizigers wordt

gediscrimineerd. Zesenveertig procent van de Gen Z-vrouwen geeft aan

gevraagd te zijn of ze met hun echtgenoot reisden, vergeleken met

31% van de Boomers. Tegelijkertijd werd 41% van de vrouwelijke

Millennials genegeerd door servicemedewerkers, vergeleken met 23%

van de Boomers.

-- LGBTQ + reizigers verbergen aspecten van hun identiteit wanneer ze voor

hun werk reizen:



-- De overgrote meerderheid (95%) van LGBTQ + reizigers heeft ooit hun

seksuele geaardheid tijdens een zakenreis verborgen, met de meest

voorkomende redenen om hun veiligheid te beschermen (57%).

-- 85 procent heeft hun reisarrangement veranderd uit bezorgdheid over

hun veiligheid, vergeleken met slechts 53% van hun niet-LGBTQ +

collega's.

-- Zakenreizen worden er niet eenvoudiger of minder stressvol op:



-- Zevenenzestig procent gelooft dat hun bedrijf achterloopt als het

gaat om de nieuwste technologieën om zakenreizen gemakkelijker te

maken.

-- Een overweldigende meerderheid van zakenreizigers (94%) is bereid om

persoonlijke informatie te delen om hun zakelijke reiservaring te

verbeteren - een indrukwekkend aantal in een tijd van bezorgdheid

over gegevensbescherming.

-- Zevenendertig procent van de zakenreizigers voelt de meeste stress

voorafgaand aan een reis, bij het plannen, boeken en organiseren.

Aan de andere kant, wanneer een reiziger naar huis terugkeert, zegt

24% van de zakenreizigers dat ze liever een gaatje bij de tandarts

laten vullen dan een onkostendeclaratie te moeten invullen.

"Maatschappelijke problemen en ervaringen van werknemers hebben steeds meer invloed op de manier waarop we reizen. Met deze verschuivingen ontstaan nieuwe verwachtingen van reizende werknemers die niet onopgemerkt mogen blijven", aldus Mike Koetting, Chief Product Strategy Officer, SAP Concur. "Terwijl bedrijven blijven proberen om de tevredenheid van reizigers te maximaliseren, is de realiteit dat werknemers hongerig zijn naar meer empathie, begeleiding en betere technologie, aangezien ze zowel gemeenschappelijke frustraties als unieke individuele problemen tegenkomen, waardoor er ruimte is voor verbetering bij organisaties van elke omvang."



Download het volledige whitepaper-rapport hier: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620923-1&h=2326905090&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2620923-2%26h%3D2029641288%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.concur.com%252Fen-us%252Fresource-center%252Fwhitepapers%252Fbusiness-traveler-report-2019%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.concur.com%252Fen-us%252Fresource-center%252Fwhitepapers%252Fbusiness-traveler-report-2019&a=https%3A%2F%2Fwww.concur.com%2Fen-us%2Fresource-center%2Fwhitepapers%2Fbusiness-traveler-report-2019]



Dit onderzoek werd uitgevoerd door Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620923-1&h=3951206022&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2620923-2%26h%3D3693220085%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wakefieldresearch.com%252F%26a%3Dwww.wakefieldresearch.com&a=www.wakefieldresearch.com]), een toonaangevende onafhankelijke leverancier van kwantitatief, kwalitatief en hybride marktonderzoek, onder 7850 zakenreizigers, gedefinieerd als degenen die drie of meer keer per jaar voor zaken reizen vanuit de volgende markten: Australië, België, Brazilië, Canada, het vasteland van China, Hong Kong, Taiwan, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Singapore, Maleisië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit onderzoek vond plaats van juli tot augustus 2019.



