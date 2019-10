Michter's zal in november 20 jaar oude bourbon op de markt brengen als onderdeel van aanbod 2019

LOUISVILLE, Kentucky, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Meesterdistilleerder Dan McKee van Michter's en Meester van Rijping Andrea Wilson van Michter's hebben hun goedkeuring gegeven voor het op de markt brengen van de 20 jaar oude Kentucky Straight Bourbon van Michter's. Deze in 2019 gebottelde whisky zal begin november onder distributeurs en importeurs worden verdeeld vanuit de distilleerderij van Michter's in Shively.



https://mma.prnewswire.com/media/1018817/Michters_20yr_Release.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1018817/Michters_20yr_Release.jpg]



"Het is een elegante bourbon met grote diepte en een opeenvolgende ketting van smaken," aldus de voorzitter van Michter's, Joseph J. Magliocco. De oudere vaten in de rickhouses van Michter's krijgen extra aandacht van het productieteam. "Wij hebben een protocol dat inhoudt dat onze Meesterdistilleerder, Dan McKee, en ikzelf onze rijpste whisky's vaker proeven om te bepalen wanneer de topkwaliteit wordt bereikt," zei Wilson.



Jim Murray's Whisky Bible 2020 heeft onlangs de in 2018 op de markt gebrachte 20 jaar oude bourbon van Michter's uitgeroepen tot de winnaar in zijn categorie van 16-20 jaar oude bourbon. "Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de rijping verkrijgen wij vaten van meer van 20 jaar oud die echt speciaal en complex zijn zonder te veel naar hout te smaken," voegde McKee hieraan toe.



Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Met elk beperkt aanbod van een product dat is gerijpt tot precies het exacte moment bestaat de veelgeprezen portefeuille van Michter's uit bourbon, roggewhisky en Amerikaanse whisky.



De sterktegraad van dit in 2019 op de markt gebrachte product is 114,2, en de voorgestelde verkoopprijs in de Verenigde Staten voor een fles van 750 ml is $700. Voor meer informatie kunt u terecht op www.michters.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=1754772410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D1605710503%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com]; volg ons op Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=227246319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D2287204301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=3829763796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D1504935964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=3227943875&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D773328827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter].



Contact: Joseph J. Magliocco 502-774-2300 x580 jmagliocco@michters.com [mailto:jmagliocco@michters.com]



https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1018817/Michters_20yr_Release.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=863622608&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624749-1%26h%3D4228970737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1018817%252FMichters_20yr_Release.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1018817%252FMichters_20yr_Release.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1018817%2FMichters_20yr_Release.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2624749-1&h=3453765614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624749-1%26h%3D2248129223%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F4586%2Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]



Web site: http://www.michters.com/