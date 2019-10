Booking.com werkt samen met Web Summit voor meer diversiteit in de techsector

AMSTERDAM, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Evenals voorgaande jaren werkt Booking.com dit jaar samen met Web Summit om het bewustzijn te vergroten voor meer diversiteit in de techsector. Met de samenwerking zet het bedrijf vrouwelijke technologen in de spotlights. Booking.com verzorgt tijdens Web Summit (4 t/m 7 november 2019) verschillende initiatieven in de Altice Arena in Lissabon.



Booking.com keert terug als de exclusieve host van de Women in Tech Lounge. De Lounge dient als interactieve, inspirerende plek voor vrouwen van over de hele wereld om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ideeën uit te wisselen. Uit een wereldwijd onderzoek van Booking.com in 2018* blijkt dat bijna de helft van de vrouwen in tech (46%), evenals vrouwelijke studenten die een carrière in tech overwegen, vindt dat de mogelijkheid om ervaringen te delen met andere vrouwen van groot belang is voor meer diversiteit in de branche.



Vorig jaar trok de Women in Tech Lounge ruim 3000 bezoekers in vier dagen. Daarnaast verzorgt Booking.com tijdens Web Summit opnieuw het populaire mentorprogramma voor vrouwelijke technologen. Onder de mentoren zijn Booking.com-bestuursvoorzitter Gillian Tans, senior tech-medewerkers van Booking.com en andere inspirerende zakenvrouwen uit de techsector.



Hiernaast kondigde Booking.com op 1 oktober aan dat de nominaties zijn geopend voor de Booking.com Technology Playmaker Awards 2020. Met de awards erkent en eert Booking.com het succes van vrouwen die bedrijven, sectoren en samenlevingen transformeren met behulp van technologie. Ga voor meer informatie naar http://techplaymakerawards.com [http://techplaymakerawards.com/] of bezoek de Women in Tech Lounge tijdens de Web Summit (in paviljoen 4).



Booking.com is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commercebedrijven in de reisindustrie ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , en heeft meer dan 17.500 werknemers, in meer dan 198 kantoren in 70 landen wereldwijd. Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en verbindt Booking.com reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com website en app zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 28 miljoen aangemelde accommodaties, in meer dan 153.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden wereldwijd.



