TIBCO roept Arria NLG uit tot Global ISV Partner of the Year

Arria had een impact op een van de grootste initiatieven van TIBCO voor 2020 - door analyses uit te breiden met AI-gedreven verhalen en daarmee de rapportagekracht van het Spotfire-dashboard van TIBCO te versterken



MORRISTOWN, New Jersey, 30 september 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2932177-1&h=347256855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2932177-1%26h%3D2231535989%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252Fbusiness-intelligence%252F%26a%3DArria%2BNLG&a=Arria+NLG], een wereldleider in technologieën voor natuurlijke talen, is uitgeroepen tot TIBCO's Global Independent Software Vendor (ISV) Partner van het jaar.



De Partner Excellence Award eert de samenwerking tussen deze twee leiders op het gebied van technologische innovatie. De samenwerking tussen de bedrijven heeft de publieke en private sector geholpen om meer betekenis te halen uit data en betere oplossingen te ontwikkelen voor veel van de problemen waarmee organisaties en individuen worden geconfronteerd.



Eén opmerkelijke prestatie van deze strategische samenwerking heeft mensen over de hele wereld geholpen door hen COVID-19-gegevens beter te begrijpen in de context van de specifieke locaties waarover ze het meest dringend informatie nodig hebben. Arria's software voor het genereren van natuurlijke taal is ingebouwd in een TIBCO Spotfire®-COVID-19-dashboard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2932177-1&h=534581027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2932177-1%26h%3D1712340993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tibco.com%252Fcovid19%26a%3DCOVID-19%2Bdashboard&a=COVID-19-dashboard] om cruciale informatie over de impact van de pandemie te rapporteren, in schriftelijke uitleg van beelden, van lokaal tot mondiaal niveau.



Volgens Gartner "zullen dataverhalen in 2025 de meest wijdverspreide manier zijn om analyses te consumeren, en 75 procent van de verhalen zal automatisch worden gegenereerd met behulp van augmented analytics-technieken". De enorme waarde die NLG toevoegt aan data-analyse zit hem in de uitbreiding van business intelligence-platforms met automatisch gegenereerde geschreven en gesproken rapportage die data-verhalen vertelt op de manier die mensen het best begrijpen: taal.



De combinatie van de interactieve datavisualisatie van TIBCO Spotfire met de interactieve verhalen van Arria levert inzichten op in een boeiende, gemakkelijk te begrijpen vorm voor communicatie met een brede basis van besluitvormers, andere belanghebbenden en, in het geval van openbare COVID-dashboards, voor een wereldwijd publiek van individuele burgers.



Bovendien gebruiken bedrijven in meerdere bedrijfstakken de gecombineerde technologieën om direct al operationeel efficiënter te zijn.



Arria zal worden het leveren van een webinar serie "Augment Spotfire Analytics met NLG Narrative voor Data Understanding" vanaf 29 september 2020 om 19:00 uur CET> Registreer nu. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2932177-1&h=1005614689&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2932177-1%26h%3D3539195060%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fattendee.gotowebinar.com%252Fregister%252F19394695426773776%253Fsource%253Dsocial%26a%3D%253E%2BRegister%2Bnow.%2B&a=%3E+Registreer+nu.+] Kijk voor meer informatie over de strategische samenwerking tussen Arria en TIBCO op onze partner portal > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2932177-1&h=299445023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2932177-1%26h%3D1344295108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252Ftibco-portal%252F%26a%3Dpartnership%2Bvisit%2Bour%2Bpartner%2Bportal%2B%253E&a=partner+portal+%3E]



Over Arria NLG



Arria's geavanceerde natuurlijke taalgeneratie (NLG) is een vorm van kunstmatige intelligentie die gestructureerde gegevens omzet in geschreven of gesproken verhalen, op machinesnelheid en schaal. Door middel van data-analyse, kennisautomatisering, taalgeneratie en informatielevering op maat, repliceert Arria-software het menselijke proces van het vakkundig analyseren en communiceren van data-inzichten. Populaire toepassingen waarin de software gebruikt zou kunnen worden zijn de automatisering van; financiële rapportage, risicorapportage, prestatierapportage, fondscommentaar, consumentenrapporten, nieuws en media.



TIBCO en Spotfire zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van TIBCO Software Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere product- en bedrijfsnamen en merken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden vermeld ter identificatie.



