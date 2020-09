Ondanks Corona is Buchbinder Auction op weg naar succes

- Tweedehands auto's en bedrijfsvoertuigen



- Ruim 650 nieuwe klanten in de eerste helft van 2020 en ruim een kwart meer deelnemers per veilingdag



REGENSBURG, Duitsland, 30 september 2020 /PRNewswire/ -- Ondanks Corona wist Buchbinder Auktion in de eerste zes maanden van het jaar meer dan 650 nieuwe klanten te werven. Van de nieuwkomers sinds januari beslaan autodealers (513 bedrijven) het grootste aandeel (79%) en beslaan garages (124 bedrijven het het aandeel van 19%. De overige 2% van de bieders (13 bedrijven) komt uit andere sectoren, zoals sanitair en verwarming of transport.



Vooral dankzij de nieuwe klanten registreerde Buchbinder gemiddeld ruim een kwart meer deelnemers per veildag dan in dezelfde periode van vorig jaar (inschrijving bij Buchbinder Auctions vindt plaats per veilingdag). Gemiddeld namen in 2020 ongeveer 349 deelnemers deel aan de 23 veilingdagen van het bedrijf. In 2019 namen gemiddeld zo'n 244 deelnemers deel aan in totaal 18 veilingdagen. De stijgingen waren vooral sterk in april en mei. Alleen maart liet een lichte daling zien.



"Het feit dat we ondanks Corona zoveel nieuwe klanten hebben weten te winnen, toont aan dat steeds meer autodealers en garages de voordelen van onze veilingen erkennen", zegt Markus Utke, hoofd Remarketing bij Buchbinder. "Zo hoeft voor de veiling geen commissie meer betaald te worden omdat de voertuigen uit ons eigen wagenpark komen. Zo zijn er ook geen voorlopige verkopen of heronderhandelingen, de verkoopbeslissing wordt onmiddellijk genomen na aanvaarding van het bod. Bovendien lijken ook meer professionals op zoek te zijn naar aankopen, omdat ze een toenemende vraag naar gebruikte voertuigen verwachten."



