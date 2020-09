AI helpt borstkanker efficiënter opsporen

RMS Medical Devices lanceert revolutionaire technologie in Benelux



ROOSDAAL, Belgium and EINDHOVEN, The Netherlands, 30 september 2020 /PRNewswire/ -- Radiologen kunnen borstkanker vroeger opsporen door mammografieën te bekijken en te beoordelen met behulp van artificiële intelligentie (AI). Ook kan AI het risico op borstkanker beter inschatten, waardoor mogelijks de frequentie van het periodieke onderzoek individueel afgestemd kan worden.



Gevalideerd klinisch onderzoek toont aan dat wanneer radiologen het algoritme ProFound AI gebruiken, de detectiegraad met gemiddeld 8% verbeterd kan worden en ze de helft minder tijd nodig hebben om de beelden te beoordelen. Ook kan de nieuwste RISK optie van het AI-programma zeer accuraat inschatten in welke mate vrouwen het risico lopen om binnen de twee jaar borstkanker te krijgen, een oplossing die werd ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde Zweedse Karolinska Instituut.



Nadat recent ProFound AI werd geïntroduceerd in BeNeLux, lanceert RMS Medical Devices tijdens oktober borstkankermaand de nieuwste versie van deze revolutionaire technologie: ProFound AI RISK. Het heeft hiervoor een partnerschap afgesloten met het Amerikaanse bedrijf iCAD, dat de AI-tool heeft ontwikkeld.



ProFound AI is een zelflerend algoritme dat steeds efficiënter wordt in het ontdekken van borstkanker op basis van een mammografie of tomosynthese (3D mammografie). Het programma kan aan nagenoeg alle digitale mammografie-apparaten worden gekoppeld en ondersteunt zo radiologen bij het bekijken van gegenereerde beelden. Deze beelden zijn de laatste jaren steeds preciezer en complexer geworden. ProFound AI detecteert alle verschillende soorten afwijkingen in de borst, waarop vervolgens bijkomende aandacht van de radioloog kan worden gevestigd.



Daarenboven kan het algoritme met de optie ProFound AI RISK een verhoogd risico op borstkanker weergeven. ,,AI is een hulpmiddel voor de specialist. Door een betere evaluatie van de individuele risico's op borstkanker zou men de screening kunnen gaan personaliseren. Nu gebeurt dat afhankelijk van iemands leeftijd om de twee jaar, maar men kan bijvoorbeeld patiënten met een hoger risico na 6 maanden reeds terug zien", zegt Olivier Wouters van RMS Medical Devices.



In België krijgen jaarlijks ruim 10.000 vrouwen de diagnose borstkanker en overlijden er 2300 mensen aan. In Nederland kregen vorig jaar meer dan 15.000 vrouwen de diagnose. In 2018 stierven er ruim 3000 mensen aan. Hoewel screening veel levens kan redden, blijkt uit internationale studies dat bij de standaardonderzoeken soms gevallen van borstkanker kunnen worden gemist.



