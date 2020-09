Grootschalige studie toont 230 keer hoger risico op kanker binnen het jaar bij detectie van clusters van tumorcellen in het bloed van normale per

MUMBAI, India en LONDEN, 30 september 2020 /PRNewswire/ -- Een baanbrekende studie die in het prestigieuze tijdschrift 'Cancer Prevention Research' van de American Association of Cancer Research (AACR) werd gepubliceerd, heeft aangetoond dat het mogelijk is om gezonde personen met een hoger risico op kanker te identificeren op basis van een eenvoudige bloedafname. De studie meldt dat schijnbaar normale, asymptomatische mannen en vrouwen van middelbare leeftijd zonder voorgeschiedenis van kanker, maar met detecteerbare clusters van circulerende tumorcellen (afgekort als 'C-ETAC') in hun bloed 230 keer meer risico hebben om binnen het jaar kanker te ontwikkelen tegenover personen waarvan in de bloedmonsters dergelijke clusters niet detecteerbaar waren.



In deze multi-institutionele internationale samenwerkingsstudie geleid door Datar Cancer Genetics hebben de onderzoekers meer dan 10.000 asymptomatische personen gescreend voor detectie van C-ETAC's en deze personen vervolgens gedurende een periode van één jaar opgevolgd. Tegelijkertijd werd ook het bloed onderzocht van meer dan 4000 kankerpatiënten met verschillende kwaadaardige aandoeningen ('solide orgaankankers'). Uit de bevindingen van de studie bleek dat C-ETAC's bijna altijd werden aangetroffen bij kankerpatiënten (> 90%), maar uiterst zeldzaam waren (< 5%) bij normale personen zonder diagnose of symptomen van kanker. Vervolgens werden gedurende een follow-up van een jaar bij 3,475% van de C-ETAC-positieve normale personen verschillende vormen van kanker gediagnosticeerd, terwijl dat bij slechts 0,015% van de C-ETAC-negatieve personen gebeurde; dit betekent dus een 230 keer hoger risico op een kankerdiagnose binnen een jaar.



De studie is belangrijk omdat vroege opsporing van kanker en risicostratificatie bij schijnbaar normale personen een voortdurende uitdaging voor de volksgezondheid blijft. Jaarlijks bezwijken 9,6 miljoen mensen wereldwijd aan kanker, voornamelijk als gevolg van late opsporing, en zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in haar rapport van 2014 vroegtijdige opsporing als haar belangrijkste doelstelling aangemerkt.



Bij de ontwikkeling van de C-ETAC-detectietechnologie en de test heeft Datar Cancer Genetics gebruik gemaakt van een innovatieve aanpak voor selectieve vernietiging van niet-kankercellen in het bloed voor het oogsten van C-ETAC's. De test heeft een nauwkeurigheid van 95,6% en geldt voor meer dan 20 vormen van kanker waaronder borst-, long-, eierstok-, maag-, pancreas-, darm- en prostaatkanker.



In een reactie op de resultaten stelde Dr. Tim Crook, medisch oncoloog in het Britse Broomfield Hospital en een van de auteurs van de paper, dat 'C-ETAC's vrijwel een niet-invasieve microbiopsie vormen die een zeer betrouwbare screening en risicostratificatie van schijnbaar normale personen mogelijk maakt. De technologie betekent een belangrijke vooruitgang voor de vroegtijdige opsporing van kanker. De grootschaligheid van de studie is significant.'



Het onderzoek is online gepubliceerd (https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-20-0322 [https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-20-0322]) .



