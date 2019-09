De oplossingen voor energieopslagsystemen van CATL vergaren momentum na debuut in de VS op Solar Power International 2019

Potentiële partnerschappen ondersteund door unieke leidende positie en inzet voor duurzame groei wereldwijd in voorbereiding



SALT LAKE CITY, 30 september 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited [http://www.catlbattery.com/en/] (CATL), 's werelds toonaangevende batterijfabrikant, heeft een succesvol Amerikaans debuut gemaakt op Solar Power International 2019 (SPI). Zo onderstreepte het bedrijf zijn leiderschap op het gebied van batterij-innovatie en -veiligheid door gebruik te maken van technologieën met het op lithium-ijzer-fosfaat (LFP) gebaseerd chemisch systeem, bouwde het nieuwe partnerschappen op om zijn marktpenetratie wereldwijd te stimuleren en deelde het zijn visie inzake een door de energiesector aangedreven duurzame ontwikkeling.



Tijdens de jaarlijkse handelsconferentie, bijgewoond door leidinggevende spelers op het gebied van hernieuwbare energie in Noord-Amerika en de wereld, had CATL de kans om meerdere voorbeelden te tonen van zijn productlijnen, waaronder de nieuwste generatie cel- en rackoplossingen, die een levensduur van tot 20 jaar bieden, evenals een residentieel energieopslagsysteem dat geschikt is voor verschillende opslaggroottes. De aanwezigheid van CATL op SPI 2019 versterkte tevens de inzet van het bedrijf om een duurzame energietoekomst te bevorderen. De ESS-oplossingen en andere innovatieve batterijtechnologieën van het bedrijf bieden een essentiële schaalvergroting van elektrificatie en hernieuwbare energie, en zorgen voor de benodigde betrouwbare energievoorziening voor maatschappijen en industrieën, terwijl ze tegelijkertijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Dit wordt ondersteund door de inzet van CATL om partnerschappen op te bouwen met leveranciers van zonne- en windenergie en andere visionairs in de branche die dit doel delen.



Nu CATL zijn batterijtechnologieën, waaronder ESS, heeft geprofileerd als één van de toonaangevende wereldwijde energieoplossingen in de wereld gezien de lange levensduur van de batterij, de aanpassing aan het milieu en de hoge energiedichtheid en -veiligheid van het systeem, wil het bedrijf nu verdere vooruitgang boeken met de ontwikkeling van op maat gemaakte batterijsystemen voor ESS die een grotere temperatuurconsistentie in cellen en een nauwkeurigere en stabielere controle over systeemtemperaturen mogelijk maken. Deze nieuwe generatie energieoplossingen, die in 2020 op de markt zal worden gebracht, zal een hogere volumetrische energiedichtheid en een lager energieverbruik bieden in verschillende categorieën ESS-toepassingen.



"De ESS-markt is sinds dag één een strategisch gebied voor ons bedrijf. Maar de markt is nu pas rijp voor verdere ontwikkeling, omdat een toenemend aantal productieplannen voor zonne- en windenergie deze oplossingen vereisen om hun opslagcapaciteit en benutting te vergroten," aldus Tan Libin, voorzitter van de Energy Storage Business Unit van CATL. "Ook erkennen industrieën over de hele wereld het besef van urgentie om over te stappen op schone, duurzame energiebronnen. En CATL speelt een belangrijke rol in deze verschuiving. Wij genieten al universele erkenning in de elektrische voertuigindustrie (EV) dankzij onze innovatieve technologie, hoge productkwaliteit en volledige oplossingen, en wij verwachten dat deze sterke punten ons zullen helpen in elke sector die ESS benut."



Sinds de uitbreiding naar drie nieuwe regio's eerder dit jaar, waaronder Europa, Noord-Azië (Japan en Korea) en Australië, is CATL zich steeds meer gaan richten op grootschalige projecten voor elektriciteitsopwekking, -transmissie en -distributie in de VS -- een markt voor energieopslag die zich waarschijnlijk zo goed als zal verdubbelen tegen eind 2019 [https://www.pv-magazine.com/2019/05/22/us-energy-storage-market-set-to-almost-double-this-year/]. Dit biedt CATL en zijn partners een grote kans om voort te bouwen op zijn huidige leiderschap binnen ESS-ecosystemen in de Verenigde Staten, Europa, Azië en zijn thuismarkt, China.



De aanwezigheid op SPI 2019 biedt spannende kansen aan het bedrijf om zijn inzet voor de ESS-markt wereldwijd te versterken en samen met de besten in de industrie te werken aan de verdere ontwikkeling en toepassing van ESS-oplossingen in de wereld. Het jaarlijkse handelsevenement brengt internationale ESS-spelers samen die nieuwe innovaties aansturen voor een schone en duurzame toekomst.



