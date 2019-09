SDRPY begroet Britse parlementaire delegatie in Riyad

RIYAD, Saoedi-Arabië, 30 september 2019 /PRNewswire/ -- Afgelopen woensdag werd de Britse parlementaire delegatie onder leiding van parlementslid John Woodcock verwelkomd op het hoofdkantoor van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen) in Riyad. Aanwezig voor het Verenigd Koninkrijk waren parlementslid Graham Jones; de heer Peter Welby van het Institute for Global Change; Mevr. Charlotte Leslie, Directeur van de Conservative Middle East Council; en de heer Alexander Keynes.



Samen met het personeel van SDRPY, gaf de Saoedische ambassadeur voor Jemen en Supervisor-General van SDRPY, Mohammed Al Jabir, een presentatie aan de Britse delegatie over de ontwikkelingsinspanningen van het Koninkrijk in Jemen en de steun die het programma biedt aan de Jemenitische regering door middel van ontwikkelingsprojecten in verschillende sectoren, zoals: onderwijs, gezondheid, transport, water, elektriciteit, landbouw en visserij, en overheidsbouw. Ambassadeur Al Jabir legde tevens uit dat het Koninkrijk tot op heden USD 3,2 miljard aan directe financiële ondersteuning aan de Centrale Bank van Jemen heeft verstrekt, en dat dit geholpen heeft om een sterke verslechtering van de Jemenitische economie te voorkomen.



Beide partijen spraken over een samenwerkingsverband op het gebied van humanitaire hulp en ontwikkelingswerk in Jemen, en de positieve impact die de gezamenlijke implementatie van projecten en de voortdurende coördinatie van ondersteuning zou kunnen hebben voor de bevolking van Jemen.



De Britse delegatieleden waren verheugd om een bezoek te kunnen brengen aan het Koninkrijk en om de Ambassadeur Al Jabir en zijn team te kunnen ontmoeten. Zij toonden ook bewondering over hetgeen zij zagen wat betreft de lopende projecten van het programma in Jemen, waarbij benadrukt werd dat stabiliteit de fundering is voor de grondige ontwikkeling waar Jemen op dit moment behoefte aan heeft.



Saoedi-Arabië werd vertegenwoordigd door Shura-lid Dr. Ghazi Faisal Binzagr; Abdullah Alghonaim, directeur van de politieke afdeling van de Saoedische ambassade in Jemen; SDRPY directeur voor Projects & Studies, Hassan Alattas, Eng.; SDRPY directeur voor Planning, Adel Qassadi; SDRPY portefeuillemanager voor Vredesopbouw, Abeer Al-Saud; Financieel directeur van SDRPY, Mazen Aba Al-Khail; Redactie- en Mediacontent-manager van SDRPY, Mansour Alkhamis; Hoofd van de creatieve afdeling van SDRPY, Abdullah Alsuwaian; en Walid Al-Musheit, Public Affairs Officer van SDRPY.



