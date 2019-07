IDTechEx onderzoek voorspelt markt van 19,7 miljard US-dollar voor medische wearables in 2024

CAMBRIDGE, Engeland, 30 juli 2019 /PRNewswire/ -- IDTechEx, vooraanstaande leveranciers van marktinformatie in opkomende technologieën hebben tijdens hun laatste onderzoek [http://www.idtechex.com/rpm] voorspeld, dat de markt voor medische wearables tegen het jaar 2024 ca. 19,7 miljard US-dollar waard zal zijn. Deze markt zal worden bepaald door de vraag naar continue gezondheidsmonitoring en point-of-care diagnostiek voor de omgang met chronische aandoeningen.



https://mma.prnewswire.com/media/953481/IDTechEx_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/953481/IDTechEx_Infographic.jpg]



IDTechEx volgde deze markttrends de afgelopen tien jaar op de voet en lanceert nu een gloednieuw evenement; Healthcare Sensor Innovations [http://www.idtechex.com/cambridge], om de rol die technologie speelt bij het veranderen van inzichten in de gezondheidszorg, te benadrukken. De conferentie- en rondetafelbeurs behandelt de nieuwste technologische ontwikkelingen, die point-of-care diagnostiek en continue-monitoring mogelijk maken. Healthcare Sensor Innovations wordt gehouden op 25 en 26 september 2019 in The Gillespie Centre in Clare College, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.



Point-of-care diagnostiek en continue-monitoring vormen samen de sleutel tot het beheersen van stijgende onkosten in de zorg, vooral ook door toenemende percentages van mensen met chronische ziekten. Een op de twee volwassenen in de VS heeft een chronische aandoening en een op de vier volwassenen heeft er twee of meer. Patiënten met chronische ziekten vereisen nauwlettend toezicht gedurende een lange periode, waardoor deze ziekten uiterst kostbaar zijn om te behandelen. Een voorbeeld van het potentieel van technologie in de gezondheidszorg is het apparaat voor continue glucosemonitoring (CGM). Deze draagbare patches verbeteren de eigen regulering van iemand's gezondheid en verkleinen de kans op dure gezondheidscrises, door continue bewaking van hun gezondheidstoestand. Als zodanig heeft IDTechEx voorspeld dat de markt voor CGM-apparaten de komende 10 jaar met een CAGR van 13,5% zal groeien.



Deelnemers aan Healthcare Sensor Innovations hebben de mogelijkheid om rechtstreeks te leren van topbedrijven, die medische wearables en sensoren ontwikkelen. Onze belangrijkste sprekers zijn directeuren, hoofdingenieurs en leidende technologen van GlaxoSmithKline, Boston Scientific, Smith & Nephew, Center for Process Innovation en Maxim Integrated.



Het evenement biedt een uniek perspectief op medische wearables en sensoren, door de technologieën te bespreken die externe monitoring van patiënten en point-of-care-diagnostiek mogelijk maken. Deze mogelijkheden zijn van cruciaal belang bij de opkomst van de digitale gezondheidszorg en zullen zelfs nog bepalender worden, naarmate de consumentenvraag naar gepersonaliseerde gezondheidszorg met decentrale levering groeit.



IDTechEx begeleidt uw strategische zakelijke beslissingen, door middel van haar Research-, Consultancy- en Evenementen-services, zodat u kunt profiteren van opkomende technologieën. Meer informatie op www.IDTechEx.com [http://www.idtechex.com/].



Registreer uw deelname voor Healthcare Sensor Innovations 2019 via:www.IDTechEx.com/Cambridge [http://www.idtechex.com/Cambridge]. Neem voor meer informatie over het evenement contact op met:



Contactpersoon evenement



Cath Davies Event Manager c.davies@IDTechEx.com [mailto:c.davies@IDTechEx.com] +44(0)1223 812300



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/953481/IDTechEx_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/953481/IDTechEx_Infographic.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg]



Web site: http://www.idtechex.com//