Svar Life Science (voorheen Euro Diagnostica) en DIAsource ImmunoAssays ondertekenen mijlpaalovereenkomst

DIAsource ImmunoAssays om de productie en verkoop van RIA-productportfolio en het Neolisa (TM) ELISA-product op te nemen.



Svar Life Science tekent strategische overeenkomst om het portfolio van radio-immunoAssays (RIA) en het Chromogranin A Neolisa (TM) (ELISA) product over te dragen aan DIAsource ImmunoAssays, een BioVendor-groepsmaatschappij.



Svar Life Science AB (voorheen Euro Diagnostica AB), een Zweeds life science-bedrijf dat al meer dan 30 jaar actief is in de klinische diagnostische waardeketen, en DIAsource ImmunoAssays, een toonaangevend diagnostisch bedrijf dat de internationale markten bedient van oplossingen op basis van manuele RIA- en ELISA-kits en open automatisering, hebben vandaag een strategische overeenkomst aangekondigd, waarbij Svar Life Science zijn portfolio van RIA-producten en het Neolisa(TM) CgA ELISA-product zal overdragen aan DIAsource, en waarmee de productie en verkoop van deze producten wordt verzekerd voor de toekomst.



Svar Life Science zal in de toekomst verder de beste analytische technologieën bedenken, ontwikkelen en toepassen met de focus op het helpen aanleveren van de antwoorden nodig bij de ontwikkeling van medicijnen en de klinische diagnostiek, en de impact die dit heeft op mensenlevens.



Deze transactie versterkt de positie van DIAsource en BioVendor als een van de grootste RIA en grotere ELISA-fabrikanten, die zich erop toeleggen klanten wereldwijd te bedienen die manuele tests en open automatisering gebruiken om hun portfolio aan te vullen op gesloten geautomatiseerde systemen.



De over te dragen portfolio omvat de complete lijn van radioimmunoAssays voor de kwantificering van een aantal peptidehormonen die betrokken zijn bij kritieke fysiologische processen. Deze endocrinologische parameters worden hoofdzakelijk gebruikt als tumormarkers en voor diabetologie en zoutbalansanalyse. De overdracht omvat verder ook het ELISA Chromogranin A Neolisa(TM) product dat een aanvulling vormt op het RIA Chromogranin A-product.



Om een transparante overgang voor klanten te bewerkstellingen, is er voor de overdracht een transitieperiode bovereengekomen tussen de bedrijven. Vanaf 1 september 2018 verzorgt DIAsource ImmunoAssays de verkoop van de RIA-productportfolio. Gedurende de rest van 2018 zal de RIA-productie worden overgedragen. De verkoop van het Neolisa(TM) CgA ELISA-product zal vanaf januari 2019 worden overgenomen door DIAsource, met productieoverdracht in 2019.



Ron Long, CEO van Svar Life Science, zei: "De overeenkomst met DIAsource ImmunoAssays maakt deel uit van onze strategie om ons productportfolio en onze kerntechnologieën te focussen om vandaag de antwoorden te leveren die nodig zijn bij het ontdekken van medicijnen en klinische diagnostiek. Het stelt ons ook in staat om onze steun voor klanten in de life science-industrie te versterken door oplossingen van hoge kwaliteit, de beste analytische technologieën voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en klinisch onderzoek, alsook daarbij praktische platformen voor routinediagnose op te zetten.



DIAsource ImmunoAssays wil een complete diagnostische leverancier zijn, en we zijn ervan overtuigd dat deze overeenkomst hen in staat stelt om hun ondersteuning voor klanten op het gebied van radio-immunoAssays te vergroten ".



Jef Vangenechten, CEO van DIAsource ImmunoAssays, zei: "Deze acquisitie is een volgende stap in onze strategie om DIAsource te positioneren als een consolidator van manual specialiteitsassays. Na eerdere overnames van de Intertech RIA-productlijn in 2012, de Viro-Immun ELISA en IFA-productlijnen in 2017, en recent ook de volledige RIA-productlijn van ZenTech, heeft DIAsource in 2015 en 2016 ook de RIA-klantbedrijven overgenomen van distributiepartners in Frankrijk en Spanje. Dit is onze vijfde acquisitie in het RIA-segment en toont nogmaals ons lange termijn engagement voor de toekomstige ondersteuning van en dienstverlening aan onze RIA-klanten wereldwijd. We ervaren dat RIA belangrijk blijft als de gouden standaard voor testen die niet beschikbaar zijn op geautomatiseerde systemen of voor parameters die een hogere analytische nauwkeurigheid vereisen, waarbij handmatige testen voordelen bieden in termen van kwaliteit en flexibiliteit versus prijs. Bovendien zijn we ook van mening dat we de groeiende Chromogranin-franchise, bestaande uit Eurodiagnostica's gevestigde RIA- en ELISA-producten, nog verder kunnen ontwikkelen "



Over Svar Life Science (voorheen Euro Diagnostica)



Svar Life Science is een Zweeds life science-bedrijf dat de beste analytische technologieën voor geneesmiddelontwikkeling en klinisch onderzoek bedenkt, ontwikkelt en toepast, en praktische platforms voor routinediagnose opzet. U bent zeker van onze antwoorden: wij werken al meer dan 30 jaar in de klinische diagnostische waardeketen. Svar is uw partner voor het onderzoeken van diagnostische strategieën voor gepersonaliseerde geneeskunde en de ontwikkeling van begeleidende diagnostiek op basis van maatwerk assays. Zodra de assays zijn opgezet, ondersteunen wij U met het testen doorheen de fase van vroege ontdekking, en de preklinische en klinische fasen. Onze speciale competentiegebieden zijn auto-immuunziekten, ontstekingsziekten en kanker, met focus op IBS (prikkelbare darm syndroom) en RA (Rheumatoide arthritis).



Svar betekent 'antwoorden' in het Zweeds. Svar Life Science - Antwoorden leveren die u kunt vertrouwen, van ontdekking tot diagnose.



Over DIAsource ImmunoAssays (onderdeel van de BioVendor Group)



DIAsource ImmunoAssays www.diasource-diagnostics.com [http://www.diasource-diagnostics.com ] is een Belgisch bedrijf, sinds 30 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop en distributie van immunoassay-tests en open automatisatie-oplossingen voor klinische diagnostiek. DIAsource is een toonaangevende leverancier van manuele tests en open automatisering, gebaseerd op een productcatalogus met meer dan 190 ELISA- en 140 RIA-tests. Het heeft directe vertegenwoordiging in België, Frankrijk en Spanje en een sterke verkoop in het Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika via een wereldwijd netwerk van meer dan 100 verkoop- en distributiepartners in meer dan 70 landen. Sinds september 2017 maakt DIAsource deel uit van de Biovendor Group, www.biovendor.com/biovendor-group [http://www.biovendor.com/biovendor-group ] , een internationaal diagnostisch bedrijf met hoofdkantoor in Brno, Tsjechië.



