FintechOS is dit jaar volgens gereputeerde tech-oprichters, investeerders en journalisten de hottest Fintech-startup in Europa

The Europas heeft eerder onderscheidingen toegekend aan innovatieve startup-bedrijven zoals Revolut en Starling Bank



LONDEN, 30 juni 2020 /PRNewswire/ -- FintechOS, de wereldwijde aanbieder van technologie voor de digitale transformatie van banken en verzekeringsmaatschappijen, is volgens The Europas Awards dit jaar de hottest FinTech-startup. The Europas Awards werd in 2009 gelanceerd door Techcrunchs editor Mike Butcher, en richt zich op het erkennen van innovatie voortkomend uit startupbedrijven in Europa. De onderscheidingen werden op 25 juni live tijdens een online evenement aangekondigd.



De beslissende jury bestond uit een divers aantal Europese tech-oprichters, investeerders en journalisten.



Volgens de juryleden is FintechOS de hottest FinTech-startup in Europa als gevolg van hun "hulp aan banken en verzekeraars om hun digitale transformatie te versnellen en om in weken in plaats van maanden end-to-end digitale producten te bouwen. In 24 maanden tijd heeft FintechOS meer dan 40 Financial Services-klanten verspreid over de hele wereld verkregen."



Teodor Blidarus, CEO van FintechOS, zei: "We zijn vereerd dat enkele van de meest gereputeerde technische specialisten in de wereld, FintechOS hebben opgenomen op een korte lijst van de meest innovatieve fintech-startups. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt, vooral tijdens de pandemie, om met ongeëvenaarde snelheid onze technologie op maat te maken en end-to-end hypergepersonaliseerde digitale klanttrajecten te leveren aan banken en verzekeraars. Een dergelijke erkenning maakt ons trots maar tegelijkertijd ook bescheiden. We zijn vastbesloten om de toegevoegde waarde voor onze klanten, partners en het algehele ecosysteem van financiële dienstverlening nog verder uit te breiden."



FintechOS consolideerde zijn groei door de jaar-op-jaar inkomsten met 300% te verhogen in het eerste kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, en het bedrijf heeft het aantal nieuwe klanten verdubbeld in vergelijking met de 6 maanden voorafgaand aan de COVID-19-pandemie. Het bedrijf is momenteel betrokken in meer dan 20-projecten om oplossingen voor digitale transformatie te implementeren voor banken en verzekeraars in het VK, Centraal en Oost-Europa, Zuidoost Azië en Noord-Amerika.



De afgelopen maanden, tijdens de lockdown, is de vraag naar FintechOS-oplossingen aanzienlijk toegenomen, vooral die ter ondersteuning van online onboarding, het opzetten van virtuele vestigingen en het leveren van online assistentie via video op afstand en co-browsing. FintechOS's cloud-native-technologie is ontworpen [https://fintechos.com/new-product-release-fintechos-launches-fintechos-20-r2-re-engineered-to-deliver-end-to-end-customer-experience-digitisation-for-banks-and-insurers-at-speed/]om een snelle, op maat-gemaakte implementatie mogelijk te maken, en de tijd tot lancering enorm te verkorten.



"Na 2020 zouden alle spelers in de financiële dienstverlening, van leiders tot uitdagers, ernaar moeten streven om digitale financiële diensten aan te bieden die het hele financiële leven van diverse groepen klanten integreren. Of ze nu actief zijn in een geavanceerde of opkomende markt, de industrie moet mogelijk snel handelen en reageren. Het is FintechOS's doel om deze transformatie te versnellen, om banken, verzekeraars en andere organisaties te helpen om hun klanten altijd en overal beter van dienst te zijn," aldus Sergiu Negut, medeoprichter van FintechOS.



FintechOS is, volgens een rapport uitgebracht door CB Insights, een van de best gefinancierde, door VC ondersteunde technologiebedrijven in Europa [https://fintechos.com/fintechos-among-the-most-well-funded-tech-startups-in-europe/] en in december haalde FintechOS 12,7 miljoen EUR op door middel van de Serie A-financieringsronde [https://fintechos.com/fintechos-serie-a-investment/].



De volledige lijst met winnaars en finalisten van The Europas is hier [https://theeuropas2020.thepathfounder.com/page/1538225/meet-the-2020-winners] beschikbaar.



Over The Europas:



The Europas heeft laten zien dat het de hottest startups in Europa kan vinden en dat het het enige onafhankelijke en redactionele evenement blijft dat het Europese tech-startup-landschap blijft erkennen. Elf jaar lang identificeert The Europas de meest innovatieve tech-startups in Europa (eerdere winnaars zijn o.a. Spotify, Transferwise, Soundcloud, en Babylon Health).



Over FintechOS



FintechOS (www.fintechos.com [http://secure-web.cisco.com/14Y3L8MWFTz3jVQZqduu2Nz0yq9wM5TaR_y-ObwADOSlEtdCu1zGNsV_Fw0QWGAQszkrNvKNRRiytaB9MLOE0H8uZT3qizu6AjAgPHnxhWMBR_iNYRS6gzQW66mPTSjNAB32vok74ppEIJWfdD_UcshrW6fx_D99E6PlQJb5gE9fnmVtjNDbvaM9namJ6CGlkfgQVlIQynRpfYS4Fhf4Q3eQzGNuFH_kJLDoRewqNcoHOqxoAjgBEBk6VgNsLHendjM9GQJvNcGwh4z99nQ_5UuKlFgdR7rpQkh-1Q9ewO2c2ooWZAukQ_zPxrBjIIaShHF0xQDayQ2aUq3NInWWKqw/http%3A%2F%2Fwww.fintechos.com]) biedt toegang tot geavanceerde technologieën waarmee de digitale transformatie voor financiële instellingen in 20 markten op vier continenten versneld wordt. FintechOS's kerntechnologie stelt financiële dienstverleners in staat om de klantervaring opnieuw te definiëren door een compleet digitaal traject aan te bieden door middel van slimme automatisering van digitale processen, waardoor hypergepersonaliseerde producten en ervaringen voor elke klant gecreëerd worden.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197973/FintechOS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1197973/FintechOS_Logo.jpg]



