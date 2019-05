Guidepoint breidt aanbod uit met lancering Insights

NEW YORK, 30 mei 2019 /PRNewswire/ -- Onder leiding van een gedegen team van 30 analisten met een lange ervaring aan de koperszijde en aan de verkoperszijde, is Insights van Guidepoint een dienst die gebruik maakt van inzichten van experts om klanten te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Klanten kunnen deelnemen aan gemodereerde teleconferenties, fysiek deelnemen aan bijeenkomsten, en longitudinale onderzoeken inzien over belangrijke onderwerpen die bestaande en opkomende bedrijven in verschillende sectoren raken. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn toegankelijk via de portal van Insights Library, waar inhoud kan worden doorzocht en gedownload.



Insights benut de kracht van het wereldwijde netwerk van Guidepoint, met meer dan 520.000 gecontroleerde experts en de brede ervaring van het team, en is een vertrouwde bron voor institutionele investeerders, consultants en bedrijven die diepgravende content zoeken die relevant is voor hun onderzoeksbehoeften in alle sectoren. Door zich te richten op de juiste onderwerpen, de juiste experts te selecteren en de juiste vragen te stellen, levert Insights de juiste inhoud om zo onderzoekstijd terug te dringen, complexe situaties te navigeren en zich te richten op wat telt.



Rutwik Ghodadra, CEO van Guidepoint Insights merkte op: "Na bijna 20 jaar als analist en portfoliomanager aan de koperszijde te hebben gezeten, en als een van de eerste klanten van Guidepoint, keek ik er echt naar uit een product te ontwikkelen dat daadwerkelijk voldoet aan de behoeften van goede investeerders die waardevolle inzichten van branche-experts zoeken. Als voormalige analisten kennen wij het belang van primair onderzoek voor het investeringsproces en begrijpen wij dat onze klanten steeds verder onder druk komen te staan wat betreft tijd en middelen. Wij bieden de oplossing."



"Guidepoint heeft de afgelopen 16 jaar een enorme groei doorgemaakt. De lancering van Insights is weer een belangrijke mijlpaal in onze missie om klanten de middelen te geven tot toegang en verwerking van kwalitatief hoogwaardige, relevante, primaire inzichten van experts, waarmee een belangrijke kwestie voor publieke, private en strategische investeerders wordt opgelost", zei Albert Sebag, oprichter & CEO van Guidepoint. "Guidepoint Insights brengt ons dichterbij onze visie om de eerste plek te worden voor onze klanten bij hun inzet voor diligence. Het kaliber van het team is ongeëvenaard en laat de blijvende inzet zien om klanten toegang te kunnen geven tot vertrouwde inzichten."



Over Guidepoint



Guidepoint is een snel groeiend technologisch platformbedrijf dat klanten verbindt met vertrouwde experts op specifieke onderwerpen - Adviseurs - uit hun wereldwijde professionele netwerk. Klanten van Guidepoint maken gebruik van de inzichten en perspectieven die door Adviseurs worden geleverd om geïnformeerd te blijven en betere zakelijke beslissingen te nemen.



