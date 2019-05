Digimarc Barcode scoort hoog op recycling

Pioneer Project HolyGrail laat veelbelovende resultaten zien voor het gebruik van technologie voor digitale watermerken om plastic afval in het milieu te verminderen



BEAVERTON, Oregon, 30 mei 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation , uitvinder van het Intuitive Computing Platform (ICP(TM)), heeft recentelijk haar deelname afgerond aan Pioneer Project HolyGrail, een initiatief van New Plastics Economy van de Ellen MacArthur Foundation. Uit tests bleek dat Digimarc Barcode veel van de huidige beperkingen in de sorteringstechnologie voor plastic wegneemt, waardoor het makkelijker wordt om plastics die gerecycled kunnen worden goed te kunnen identificeren. Zo wordt voorkomen dat plastic onnodig op de vuilstort of in de afvalverbrander terechtkomt.



Pioneer Project HolyGrail was een driejarig initiatief en een hoogwaardig ketencollaboratieproject onder leiding van Procter & Gamble, met 29 deelnemende partners, waaronder consumentenmerken L'Oreal, Danone, Nestlé, PepsiCo, Henkel en winkelbedrijf Carrefour. In een gepubliceerd rapport [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=3471904610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D2072795531%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.pardot.com%252Fl%252F110942%252F2019-05-28%252Flhts3n%26a%3Dpublished%2Breport&a=gepubliceerd+rapport] blijkt uit de test dat Digimarc Barcode, door van plastic containers "intelligente objecten" te maken, sorteringstechnieken kan ontwikkelen die tot dusverre niet door de branche ontwikkeld konden worden. Door nauwkeurig onderscheid te maken tussen verpakkingen voor voedsel en andere verpakkingen richt Digimarc Barcode zich op een van de belangrijkste problemen die tot nu toe niet door de branche konden worden aangepakt. Dit kan van grote invloed zijn op ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking in de nabije toekomst. Daarnaast herkent het flexibele verpakkingen, carbon-black verpakkingen, samengestelde plasticsoorten in meerdere lagen, en herkent het de juiste verdeling en sortering van volledige krimpmof-verpakkingen.



Digimarc Barcode zorgt voor een unieke, scanbare 3D-identiteit wanneer deze wordt toegepast in plastic substraten. De dataset in de code kan een groot aantal verschillende eigenschappen overbrengen, waaronder de fabrikant, product SKU en productiefaciliteit van het afvalproduct. Digimarc Barcode geeft automatisch instructies over sorteringsmechanismen om het plastic afval te scheiden, voor kwalitatief hoogwaardige en meer herbruikbare materialen, zodat fabrikanten kunnen voldoen aan hun publieke inzet voor het gebruik van gerecyclede inhoud en om te voldoen aan overheidsmandaten. De scanningscapactiteit kan ook worden ingebouwd in bestaande sorteringsfaciliteiten bij commercialisering.



Digimarc Barcode kan ook worden toegepast op krimpmoffen en papieren labels, waarmee de kans op identificatie wordt vergroot, samen met de hoeveelheid data die kan worden verkregen. De meerlagige verbetering ondersteunt veel andere rendementen in productie, toeleveringsketen, retailactiviteiten en betrokkenheid van de klant. Digimarc Barcode kan een grotere rol spelen in de circulaire economie, bijvoorbeeld doordat milieubewuste consumenten hun producten met hun smartphone kunnen scannen om te zien hoe ze plastic voorwerpen in overeenstemming met lokale regelgeving kunnen scheiden.



"Digimarc Barcode is uniek omdat het zorgt voor 'intelligente objecten' met 'hypersortering' in faciliteiten voor recycling', zei Larry Logan, Chief Evangelist, Digimarc. "De testresultaten van HolyGrail laten zien dat er een rendabele manier is voor een kwalitatief hoogwaardiger hergebruik van plastic, met minder afval, en het bevestigt onze samenwerking met de wereldwijde inzet van New Plastics Economy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=3768178515&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D4264792448%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ellenmacarthurfoundation.org%252Four-work%252Factivities%252Fnew-plastics-economy%26a%3DNew%2BPlastics%2BEconomy&a=New+Plastics+Economy] van de Ellen MacArthur Foundation. Het is goed om te zien hoe deze capaciteiten zo kunnen worden ingezet voor een betere wereld, ter ondersteuning van een circulaire economie voor plastic."



De wereldwijde inzet heeft als doel het opzetten van een circulaire economie voor plastic door belanghebbenden bijeen te brengen om de toekomst van plastic te herzien en opnieuw te ontwerpen, hetgeen Digimarc ondertekende in april 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=1478584920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D1877164012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fabout%252Fnews-events%252Fpress-releases%252F2019%252F04%252F30%252Fdigimarc-aims-to-reduce-food-waste-and-provide-savings-to-consumers-with-new-generation-of-fresh-product-labels%26a%3DDigimarc%2Bsigned%2Bin%2BApril%2B2019&a=hetgeen+Digimarc+ondertekende+in+april+2019]. Larry Logan zal de aanpak van het bedrijf voor recycling van plastic presenteren en uitleggen hoe het bedrijf plastic afval in de zee en op stortplaatsen kan helpen verminderen, op twee congressen, op 4 juni om 10:20 EDT bij de Active & Intelligent Packaging Summit Americas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=3341757696&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D1829737048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.bizzabo.com%252FAIPIA-Summit-USA%252Fagenda%252Fsession%252F72374%26a%3DActive%2B%2526%2BIntelligent%2BPackaging%2BSummit%2BAmericas&a=Active+%26+Intelligent+Packaging+Summit+Americas] in Jersey City, New Jersey, en op 18 juni om 11:50 CEST zal hij samen met Gian de Belder van Procter & Gamble een presentatie geven bij Plastics Recycling Technology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=4274082418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D4227231987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ami.international%252Fevents%252Fevent%253FCode%253DC0973%26a%3DPlastics%2BRecycling%2BTechnology&a=Plastics+Recycling+Technology] in Düsseldorf, Duitsland.



Bekijk een korte video [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=1791692371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D3281178992%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F332020546%252F39583c93e0%26a%3DWatch%2Ba%2Bbrief%2Bvideo&a=Bekijk+een+korte+video] met Gian de Belder, Project Leader, Pioneer Project HolyGrail.



Over Digimarc Digimarc Corporation is een pionier op het gebied van de automatische identificatie van alledaagse objecten zoals productverpakkingen en zo goed als alle media, waaronder gedrukte media, afbeeldingen en audio. Op basis van het geoctrooieerde Intuitive Computing Platform (ICP(TM)) biedt Digimarc innovatieve en integrale automatische herkenningstechnologieën om het zoeken te vereenvoudigen en om de ontdekking van informatie te transformeren door middel van een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid. Digimarc heeft een mondiale octrooiportefeuille die meer dan 1.100 toegekende octrooien en octrooiaanvragen omvat. Deze innovaties omvatten moderne identificatietechnologie, Digimarc Barcode en Digimarc Discover(®)-software voor het scannen van streepjescodes, beeldherkenning, samen met haar baanbrekende Intuitive Computing Platform. Digimarc is gevestigd in Beaverton, Oregon. Haar Platform wordt onder andere gebruikt door grote retailers en consumentenmerken, internationale banken, staten in de VS, filmbedrijven en professionele sportfranchises. Bezoek digimarc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=2241587073&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D2523584368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.digimarc.com%2526data%253D02%25257C01%25257CAudra.Proctor%252540edelman.com%25257Cb8664902f3394d051ad408d6c74f298b%25257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%25257C0%25257C1%25257C636915540157312203%2526sdata%253DaHqgL9kOxVf%25252FY9TjGPlTZZMYNZXDgPX3uCp508OfGGA%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Ddigimarc.com&a=digimarc.com] en volg ons op @digimarc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2480305-1&h=1787567917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2480305-1%26h%3D2417141154%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Fdigimarc%25253Flang%25253Den%2526data%253D02%25257C01%25257CAudra.Proctor%252540edelman.com%25257Cb8664902f3394d051ad408d6c74f298b%25257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%25257C0%25257C1%25257C636915540157322212%2526sdata%253DcR6RYr2uXMGHkwcWKeI0IwzQhTP15OVhP8JhnLbxNx0%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%2540digimarc&a=%40digimarc] voor meer informatie over The Barcode of Everything(®).



