Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door

Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers 2017



Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's kunnen laden, is het afgelopen jaar wederom hard gegroeid. In 2017 nam de omzet met 133% toe tot EUR 530.667. In totaal werd er door 6.279 klanten ruim 1 miljoen kWh bij Fastned geladen.



Het aantal volledig elektrische auto's steeg gedurende het jaar van 13.105 naar 21.115, een toename van 61%. Het aandeel volledig elektrische auto's in het totale Nederlandse wagenpark nam toe van minder dan 0,2% naar bijna 0,3%.



Anticiperend op de exponentiële groei van elektrische auto's investeerde Fastned in 2017 wederom fors in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor snellaadstations. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op EUR 5 miljoen negatief waarvan ruim EUR 1,5 miljoen 'non-cash' (afschrijvingen en geconverteerde rente). Onder andere als gevolg van de forse omzetgroei was het verlies iets lager dan in 2016. Dit ondanks toegenomen operationele kosten door het opzetten van kantoren en teams in Keulen en Londen.



Mede als gevolg van de conversie door investeringsmaatschappij Breesaap van 10 miljoen euro aan schuld naar certificaten van aandelen is de balans gedurende 2017 sterk verbeterd en eindigde Fastned het jaar met een positief eigen vermogen van 3.1 miljoen euro. Daarnaast stond er eindejaar voor 16.3 miljoen euro aan liquide middelen op de balans. Deze cashpositie was een direct gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in december en wordt momenteel ingezet voor de bouw van meer dan 30 nieuwe laadstations in Nederland en Duitsland.



Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We zien de markt versnellen. De afgelopen 6 maanden is onze omzet nagenoeg verdubbeld. Op drukke stations zijn we inmiddels laders gaan bijplaatsen om deze groei op te vangen. Daar zitten ook snellere 175kW laders bij waarmee mensen hun auto tot 50 keer sneller dan thuis kunnen opladen. We zijn daarmee klaar voor een nieuwe generatie elektrische auto's waarvan we de komende maanden de eerste modellen op de weg zullen zien verschijnen."



Bekijk hier [https://fastned.nl/nl/investor-relations ] de jaarcijfers van Fastned van 2017.



Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 69 snellaadstations (inclusief twee 350 kW stations) operationeel in Nederland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.



De realisatie van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. Fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto's. Het aantal elektrische auto's op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: "Wij zijn de Shell van de toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en wind."



