Alma, de medische tak van Sisram, lanceert de baanbrekende ClearSkin PRO: dubbel zo effectief als eerdere oplossingen, met een zichtbaar jongere

NEURENBERG, Duitsland, 30 januari 2020 /PRNewswire/ -- Alma, een van de vijf meest toonaangevende bedrijven ter wereld als het gaat om laser-, licht-, radiofrequentie-, plasma- en ultrasound-oplossingen voor de esthetische en chirurgische markt, kondigde vandaag de lancering van ClearSkin PRO [https://www.youtube.com/watch?v=ebvSfLMPlTI&feature=youtu.be] aan, een baanbrekende applicator die dubbel zo effectief is als eerdere oplossingen, met een zichtbaar jongere huid als resultaat.



ClearSkin PRO, gepresenteerd op het IMCAS World Congres in Parijs, levert maar liefst 3000 mJ aan niet-ablatieve laserenergie per puls (het dubbele van bestaande behandelingen), waarmee een bewezen en zichtbaar jongere huid wordt bereikt. Tot de unieke voordelen van ClearSkin PRO behoren een minimale hersteltijd, behandelingen het hele jaar door en is uitermate veilig voor alle huidtypes.



ClearSkin PRO maakt gebruik van een niet-ablatieve Er:Glass 1540nm laser met simultane contactkoeling zodat coagulatiekolommen gecreëerd worden, de collageenstructuur verbetert en de aanmaak van nieuwe cellen wordt gestimuleerd, terwijl de epidermis in takt blijft en de veiligheid van de behandeling behouden wordt.



ClearSkin PRO wordt gelanceerd samen met de nieuwe Harmony XL PRO Special Edition. De combinatie van deze innovatieve applicator met het vernieuwde, klinisch bewezen en meest verkochte multiplatform, is de start van een nieuw tijdperk voor huidverjongende behandelingen. Door de applicator met het krachtigste thermale effect te combineren met de andere, reeds,klinisch bewezen applicatoren, biedt het vernieuwde platform behandelmogelijkjheden voor vele huidgerelateerde indicaties.



"ClearSkin PRO vormt een belangrijke evolutionaire ontwikkeling, biedt verbeterde klinische eigenschappen bovenop bestaande oplossingen en levert zo een meerwaarde voor het klinische portfolio van de behandelaars" aldus Lior Dayan, CEO van Alma.



"ClearSkin PRO biedt zeker iets unieks. Het hoge energieniveau maakt effectievere behandelingen mogelijk en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Het is een belangrijke ontwikkeling, die voor betere resultaten zorgt bij mijn patiënten en dus van grote waarde voor mijn kliniek," aldus Dr. Pablo Naranjo, medisch directeur van Elite Laser Clinic Madrid, Spanje.



Over Alma Alma [https://www.almalasers.com/] is een wereldwijde innovator van laser-, licht-, radiofrequentie-, plasma- en ultrasound-oplossingen voor de esthetische en chirurgische markten. We stellen behandelaars in staat om veilige en effectieve procedures aan te bieden, terwijl patiënten profiteren van de meest geavanceerde en klinisch bewezen technologieën en behandelingen.



