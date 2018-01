Nulogy-samenwerking met Ordinatio verbetert de service aan de West-Europese supply chain maatwerkmarkt

TORONTO, January 30, 2018 /PRNewswire/ --



Co-Packers / fabrikanten, 3PL's en FMCG-merken zullen profiteren van de uitbreiding van regionale capaciteiten en lokale taalondersteuning voor de toonaangevende oplossingen van Nulogy.



Nulogy (http://www.nulogy.com), de wereldwijde leider in oplossingen om de agile supply chain mogelijk te maken, en Ordinatio (https://www.ordinatio.nl/en ), aanbieder van supply chain software consulting en project management services, gevestigd in Nederland, zijn een strategische samenwerking aangegaan om de ondersteuning van klanten die de oplossingen van Nulogy in West-Europa adopteren, te vergroten.



Deze ontwikkeling vindt plaats in een tijd waarin gefragmenteerde consumentenniches in West-Europa tot 2030 zullen groeien, maar op dit moment zijn "FMCG-bedrijven te traag en kostenintensief om winstgevende groei in nichemarkten mogelijk te maken", volgens projecties van McKinsey & Company (http://www.mckinsey.com ).



Door de nieuwe samenwerking kan Nulogy handige, toegankelijke ondersteuning in de lokale taal bieden in het Nederlands en Duits en Engels, terwijl het Nulogy's industriestandaard technologie ondersteunt voor het beheer van externe leveranciersprocessen en -relaties. Specifiek, de Nulogy-technologie:





- Geeft externe logistiek, contractproductie / verpakking en andere serviceproviders

kritisch management, controle, data-analyse en continue procesverbeteringsfuncties,

die ontbreken in ERP, WMS en andere systemen.

- Biedt FMCG-merken de mogelijkheid om een ​​standaard toolset te gebruiken om hun

community van externe leveranciers bij te houden en te beheren, waardoor de uitbestede

supply chain wordt omgezet in een onderscheidende strategie.

- Biedt een bewezen platform voor zowel FMCG-merken als leveranciers om kosten te

besparen, klantenservice te verbeteren, kwaliteit / naleving van wet- en regelgeving

te verbeteren en de financiële resultaten van hun complexe toeleveringsketens te

verbeteren.

- Stelt FMCG-merken en hun leveranciers in staat om inefficiënties te elimineren en

afval te verminderen in end-to-end orderverwerking om een ​​duurzamere supply chain te

bereiken.





"We verheugen ons op samenwerking met bedrijven die streven naar verbeterde wendbaarheid en winstgevendheid door standaardisatie op het platform van Nulogy", aldus René van der Linden, Managing Director van Ordinatio. De productie-, kwaliteits- en managementoplossingen van Nulogy complementeren ERP, WMS en aanverwante systemen door het toevoegen van kritische, best-of-breed capaciteiten."



"Naarmate FMCG's de afhankelijkheid van externe leveranciers vergroten en leveranciers waarde proberen toe te voegen aan de merken die ze bedienen, omarmen steeds meer bedrijven de realtime samenwerkingsvisie die Nulogy biedt," aldus Josephine Coombe, Chief Marketing Officer van Nulogy. "We zijn zeer verheugd om samen te werken met Ordinatio om lokale ondersteuning aan onze klanten in West-Europa te bieden en hen te helpen meer behendigheid en reactievermogen te bereiken, terwijl ze winstgevender en duurzamer werken."



Neem contact op met Nulogy of Ordinatio om te weten te komen hoe deze oplossingen u en uw organisatie kunnen helpen.



Over Nulogy



Nulogy bouwt aan het Perfect Order Network(TM), een verenigd platform dat merken en leveranciers verbindt om productervaringen op maat te bieden voor consumenten over de hele wereld. De Cloud gebaseerde oplossingen van Nulogy maken gebruik van power order, interconnectiviteit en data-intelligentie die nodig zijn om het proces van aanpassing van het laatste-mijl-product te orkestreren. Het platform verdrijft afval op een wereldwijde schaal en helpt bij het bouwen van winstgevende en duurzame toeleveringsketens.



http://www.nulogy.com



Media Contact: Josephine Coombe, Nulogy Corporation, josephinec@nulogy.com, +1-416-433-8666. Verkoopvragen: Nick Schurman, Nulogy Corporation, nicks@nulogy.com, +1-647-998-3230. René van der Linden, Ordinatio, r.vanderlinden@ordinatio.nl, +31-73-851-77-67