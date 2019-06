Hoge goudprijs biedt kansen voor particulieren en beleggers

Goudprijs op hoogste niveau in zes jaar



De afgelopen week steeg de goudprijs tot het hoogste niveau in zes jaar. De waarde van het edelmetaal was in 2013 voor laatst boven het niveau van 1.400 dollar per troy ounce. De hoge koersen biedt kansen voor kopers en verkopers van goud. Johan de Ruiter, algemeen directeur bij Goudwisselkantoor, merkt al een flinke toename van particuliere goudverkoop.



Veilige haven

Rentevoornemens van de Amerikaanse en Europese centrale banken (Fed en ECB), spanningen rond Iran en het handelsconflict tussen China en de VS. Het zijn de belangrijkste ingrediënten die zorgen voor een flinke vraag naar goud. Beleggers op de beurzen vrezen grote verliezen en vluchten in de veilige haven van goud.



Serieuze stijging

“Een stijgende goudprijs is natuurlijk altijd interessant voor particulieren en beleggers”, zegt De Ruiter. “Maar de huidige stijging is wel van serieuze omvang. Na de vorige piek in 2011 hebben veel mensen goud gekocht. In het besef dat rendement behalen op goud heel goed mogelijk is. Voor wie dat wil verzilveren is het moment nu aangebroken.”



Ongebruikt goud

Ook voor particulieren die gouden bezittingen hebben, is het nu een gunstig moment om te verkopen. Met de toenemende aanloop van bezoekers ziet De Ruiter de drukte tijdens de zomer van 2011 weer voor zich. Dagelijks waren de wachtkamers van de tientallen Goudwisselkantoren in Nederland en België gevuld. “Mensen kwamen met van alles: sieraden, horloges, munten, baartjes, enzovoort. Menigeen zocht zijn kasten na om ongebruikt goud te verzilveren. Deze voorwerpen leveren op deze momenten behoorlijk geld op.”



Vermogen zekerstellen

Zijn het alleen de verkopers die profiteren? “Zeker niet”, licht De Ruiter toe. “Ook bij stijgende koersen zijn er veel beleggers die goud kopen. In de hoop dat het nog verder stijgt. Meestal gaat het dan om grotere hoeveelheden en voor speculatieve doeleinden. Kopers van goud als zekerstelling voor het vermogen zien we het hele jaar door, ongeacht koersschommelingen.



Balans

“Of de hausse van 2011 zich herhaalt, zullen we zien. Als China en de VS een akkoord bereiken over de handel en de onrust rond Iran bedaard, kan dat de goudprijs weer wat drukken. Het is daarom niet onverstandig als kopers en verkopers nu de balans opmaken.”