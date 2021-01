Demissionair minister Ollongren opent Landelijke Week van de VvE

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opent op maandag 25 januari om 10.30 uur de virtuele Landelijke Week van de VvE. Dit grootschalige gratis evenement wordt georganiseerd door Stichting VvE Belang, de belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar. De minister krijgt een groot virtueel publiek: zo’n 5.000 belangstellenden hebben zich aangemeld.



Ollongren: “Het is goed dat VvE Belang dit evenement organiseert nu de gebruikelijke informatiebijeenkomsten niet mogelijk zijn. De vragen waarmee VvE-bestuurders te maken krijgen, stoppen immers niet. In deze week krijgen zij van maandag 25 tot en met vrijdag 29 januari volop informatie over alle onderwerpen waarmee ze worden geconfronteerd: de woningmarkt, onderhoud en verduurzaming van het complex, het bestuur en beheer van de VvE etc.”



Onderhoud en reserve



De demissionair minister complimenteerde de vele duizenden bestuurders van Verenigingen van Eigenaars: “Het is goed dat u zich bezig houdt met deze belangrijke taken: het onderhoud en – zo mogelijk – verduurzaming van uw gebouw. Daarvoor is het belangrijk dat u beschikt over een goed meerjarenonderhoudsplan én een goed gevuld reservefonds. Dat is sinds 1 januari van dit jaar ook verplicht. U kunt gebruik maken van leningen en subsidies om uw gebouw in goede staat te houden. Grijp die kans!”



Landelijke Week van de VvE



Bezoekers van de Landelijke Week van de VvE kunnen met één inlogcode de hele week van 25 tot en met 29 januari presentaties, workshops en rondetafelgesprekken volgen. Ze kunnen ook direct in contact komen met bedrijven en dienstverleners. Elke dag wordt geopend door een bekende Nederlander.



Dit jaar is – dankzij de virtuele bijeenkomsten – geen enkele workshop ‘vol’. Aanmelden kan dan ook nog steeds via de website van VvE Belang.