Phonely, de perfecte refurbished iphones

Tweedehands elektronica kopen en verkopen op online marktplaatsen is iets wat al jaren gebeurd. Zo kun je oudere modellen van televisies, computers en telefoons voor een habbekrats op een online markplaats kopen. Maar het kopen van refurbished apparaten zoals refurbished iPhones is een trend die steeds meer in opkomst is. Waarom is het kopen van refurbished telefoons zo populair? Dat is makkelijk uit te leggen, want met het kopen van een refurbished telefoon koop je één van de nieuwste modellen, maar je betaalt aanzienlijk minder dan de oorspronkelijke nieuwprijs. Kortgezegd: je koopt een telefoon die eruit ziet als nieuw maar tegen een veel lagere prijs. Het grootste verschil met het kopen van een tweedehands telefoon op een marktplaats en een refurbished iPhone, is dat de laatste helemaal gecontroleerd en gerepareerd is. Phonely.nl is online leverancier van alle soorten refurbished iPhones. Door hun overzichtelijk website en het grote aanbod is het kopen van een bijna nieuwe smartphone een fluitje van een cent.



Wat zijn refurbished iPhones?



Refurbished telefoons, zoals bijvoorbeeld een refurbished iPhone 8 of een Huawei 210, zijn telefoons die al eerder gebruikt zijn. Deze telefoons worden door de fabrieken volledig gecontroleerd en technisch nagekeken. Ze worden geleverd met een nieuwe oplader, oordopjes en in de originele verpakking. Ook zit er garantie op de refurbished iPhones. Verborgen verbreken of zichtbare gebruikerssporen vind je niet terug op refurbished telefoons.



Eerdere eigenaren of overschot



Zoals gezegd kunnen refurbished iPhones een eerdere eigenaar hebben gehad, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan ook voorkomen dat het mobiele telefoons zijn die uit een voorraadoverschot komen. Deze telefoons zijn weliswaar nog niet gebruikt, maar kunnen ook niet worden verkocht als zijnde nieuw toestel. Net zo als telefoons die wel een eerder eigenaar hebben gehad worden ook deze mobiele telefoons helemaal gecontroleerd en gebruiksklaar gemaakt. Het kan dus voorkomen dat je een refurbished toestel koopt, maar in feite eigenlijk een nieuwe telefoon koopt en je de eerste eigenaar bent.



Andere voordelen



Behalve dat je het geluk kan hebben dat je een refurbished iPhone koopt die nog geen andere eigenaar heeft gehad zijn er nog meer voordelen aan het kopen van refurbished iPhones. Het grootste voordeel is natuurlijk de lage prijs. Want je koopt een telefoon die zo goed als nieuw is, maar je betaalt niet de nieuwprijs. In feite je betaalt misschien niet meer dan dan hetgeen je zou betalen als je een tweedehands exemplaar op een online marktplaats koopt. Een ander voordeel is dat je wel een jaar garantie krijgt op jouw telefoon, net zo als je een nieuwe telefoon in de winkel koopt. Doordat de fabriek de refurbished iPhones helemaal hebben nagekeken en gecontroleerd op eventuele gebreken en de mobiele telefoons hebben opgelapt hebben de refurbished iPhones geen gebruikerssporen, krassen of andere mankementen. Ook is het kopen van refurbished telefoons nog eens beter voor het milieu. Want het recyclen van elektronica is duurzaam. Het aanschaffen van een refurbished iPhone biedt dus veel voordelen.



Waar kun je een refurbished iPhone aanschaffen?



Ben jij al overtuigd van de voordelen van refurbished telefoon? Kies dan voor het aanschaffen van refurbished iPhones. Je hebt daarmee een echte Apple telefoon in handen maar tegen een veel langer prijs. Het aanschaffen van refurbished iPhones kan gemakkelijk online. Behalve de nieuwste modellen zoals de iPhone XS of iPhone 11 kan je ook kiezen uit oudere modellen. Daarnaast is er ook nog een grote verscheidenheid aan diverse Android mobiele telefoons. Welke refurbished telefoon ga jij aanschaffen?