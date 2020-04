Oxfam Novib opent giro 400500 in de strijd tegen corona

De corona-pandemie leidt wereldwijd tot ongekend grote gevolgen voor de gezondheid en bestaanszekerheid van mensen. Terwijl rijke landen als Nederland al enorm worstelen met het virus, zijn de gevolgen voor arme landen nauwelijks te overzien. Oxfam Novib werkt daarom in tientallen landen om de meest kwetsbare mensen te steunen in de strijd tegen corona. Vandaag start Oxfam Novib een campagne met TV-spotjes om geld in te zamelen voor noodhulp.



Bijna 3 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon water en gezondheidszorg. Vele miljoenen mensen leven in overvolle sloppenwijken of vluchtelingenkampen waar elke vorm van sociale afzondering onmogelijk is. Zelfs voor simpele maatregelen zoals handen wassen ontbreken vaak voldoende middelen.



‘Corona houdt ons allemaal in z’n greep, maar er is gelukkig ook veel energie en lotsverbondenheid losgemaakt, zegt Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib. ‘Ik hoop dat we de geweldige inzet en solidariteit die we in ons eigen land zien, ook op kunnen brengen voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Het is een race tegen de klok om hen weerbaarder te maken met schoon water, zeep en goede voorlichting. Daar hebben we alle hulp bij nodig.’



Oxfam Novib heeft haar werk in Afrika, Azië en het Midden-Oosten opgeschaald. Alles wordt in het werk gesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan en bescherming te bieden aan de meest kwetsbare mensen. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om bewoners van dichtbevolkte vluchtelingenkampen en sloppenwijken te steunen. Onze prioriteit gaat uit naar burgers die al slachtoffer zijn van oorlog of vervolging. Denk hierbij aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh waar 700,000 mensen opeengepakt in een klein gebied leven. Of aan de bevolking in Jemen, waar 17 miljoen mensen al voor de pandemie geen toegang tot schoon drinkwater hadden.



Er wordt op grote schaal zeep, schoon water en beschermende kleding uitgedeeld, sanitaire voorzieningen worden geïnstalleerd en gemeenschappen worden geïnformeerd over de corona en hoe ze de verspreiding van het virus het beste kunnen voorkomen. Dit gebeurt via radio en sociale media, en door het vertalen van informatie naar talen die de vluchtelingen spreken. De meest kwetsbare families ontvangen geld om in hun dagelijkse behoefte te voorzien.



Het virus leidt niet alleen tot een gezondheidscrisis. Als gevolg van de strenge lockdowns die in veel landen zijn ingesteld, zijn ook de economische gevolgen van de coronacrisis nu al ongekend. De voedselzekerheid van miljoenen mensen loopt direct gevaar door de beperking van de bewegingsvrijheid van kleinschalige boeren, veelal vrouwen. Wereldwijd kunnen 500 miljoen mensen extra in armoede terecht komen. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met 10 jaar terugwerpen, in sommige regio’s zelfs met 30 jaar.



Oxfam Novib pleit daarom bij de rijkste landen en internationale organisaties voor ruimhartige ondersteuning van de gezondheidszorg, voedselzekerheid en algemene steun aan de armste en meest kwetsbare mensen. Daar is volgens de VN 500 miljard USD voor nodig. Om een eerlijke bijdrage te leveren, zou ook Nederland fors extra moeten investeren in internationale solidariteit, bijvoorbeeld door een percentage van ons nationale noodpakket hiervoor te reserveren.



‘Niemand kan deze crisis alleen overwinnen. Als we het virus niet overal verslaan, dan zal het zich opnieuw tegen ons blijven keren. En we kunnen de zwakste mensen in de wereld niet in de steek laten. We vragen daarom iedereen om zich in te zetten. Mensen in Nederland kunnen bijdragen aan noodhulp, grote bedrijven zullen eindelijk moeten stoppen met belastingontwijking die arme landen benadeelt. Rijke landen zouden direct de afbetaling van schulden door arme landen moeten kwijtschelden, zodat die geld beschikbaar krijgen om de coronacrisis te bestrijden.’