Uitnodiging finale Autotechnicus van de Toekomst

Elektrische aandrijving, autonoom rijden, de ‘connected car’, bijna nergens gaat de technische ontwikkeling zo snel als in auto’s en trucks. De Autotechnicus- en Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst-competities laten zien hoe gaaf het werk in die wereld is. Met succes, bijna 1200 MBO-studenten deden al mee! Je bent van harte uitgenodigd voor de finale tijdens AutoProf-AMT Live op 11 februari in Gorinchem.



Aan de voorronde, de online kennistest, nam 9 % van alle MBO-studenten Autotechniek deel en zelfs 21 % van de aankomend bedrijfsautotechnici. De vier allerbesten schopten het tot de grote finale op 11 februari op branche-evenement AutoProf-AMT Live. Daar, voor een publiek van vakgenoten, beslist een ultieme test onder leiding van ‘Huge Car Guy’ Roland Tameling wie zich Autotechnicus- en Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst 2020 mogen noemen.



De beste opleiding



Naast individuele autotechnici vallen ook MBO-opleidingen in de prijzen. Voorafgaand aan de individuele finale strijden de zes MBO's die het best scoorden in de voorronde, om de BOVAG Scholenprijs. Net als bij de vorige editie brengt dat grote groepen studenten en docenten naar AutoProf-AMT Live.



Waarom deze competities?



Vraag een ondernemer in het auto- of truckbedrijf wat zijn of haar grootste probleem is, en het antwoord is negen van de tien keer hetzelfde: “Ik kan geen technici krijgen.”



Met de organisatie van de (Bedrijfs)Autotechnicus van de Toekomst-competities laten AMT en partners als BOVAG zien hoe gaaf het vak van (bedrijfs)autotechnicus is. Bovendien brengen ze werkgevers uit de branche in contact met aanstormend talent.



De Autotechnicus- en Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst-competities kunnen rekenen op brede steun in de auto- en truckbranche. BOVAG treedt op als ambassadeur van het evenement, Innovam en IBKI zijn kennispartners en ook Vakgarage, Automotive Academy, Vereniging voor Automobieltechnici ATC, ACtronics, Van Mossel Automotive Groep en MPM Oil Company zetten zich in als partner.



De scholencompetitie begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De finale individueel is van 15.30 uur tot 16.30 uur