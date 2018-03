Uitnodiging preview Jan Taminiau in Centraal Museum Utrecht

Op 17 april van 10.30 – 12.30 organiseert het Centraal Museum Utrecht een perspreview voor de tentoonstelling Jan Taminiau, Reflections. De tentoonstelling geeft een uitgebreid overzicht van het oeuvre van de ontwerper en bevat bijzondere bruiklenen uit particuliere collecties. Maarten Spruyt nam de vormgeving voor zijn rekening. Ontvangst vanaf 10.30 uur. Na het programma om 11 uur, waarin directeur Bart Rutten, conservator Ninke Bloemberg en Jan Taminiau de tentoonstelling nader toelichten, is er gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Aanmelden kan via pers@centraalmuseum.nl Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij Jacqueline Rutten,jrutten@centraalmuseum.nl, tel 030 2362385 of Whitley Pothuizen, wpothuizen@centraalmuseum.nl, tel 030 2362396.