Demolition Day: sloopsector opent haar deuren voor het publiek

Leden van branchevereniging VERAS stellen op 19 september 2020 - Demolition Day - hun sloop- en asbestverwijderingslocaties open om Nederland kennis te laten maken met het slopersvak.



Hoe ziet slopen anno 2020 eruit? Wat gebeurt er met alle materialen die vrijkomen tijdens de sloop? Wat is circulair slopen en welke rol heeft de sloopaannemer in de circulaire bouweconomie? Hoe gaan sloopaannemers om met gevaarlijke stoffen als asbest en chroom-6? Hoe is het om te werken in de sloop- en asbestverwijderingsbranche en welke opleidings- en carrièremogelijkheden biedt deze sector? Op 19 september 2020 – Demolition Day – is iedereen welkom op de slooplocatie om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen.



Waarom VERAS Demolition Day organiseert



VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Met 100 leden en meer dan 20 donateurs vertegenwoordigt VERAS een belangrijk deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Op Demolition Day willen de leden van VERAS Nederland laten zien in wat voor geweldige branche zij dagelijks hun werk doen en hoe trots ze zijn op hun mooie vak. Ze laten de verschillende functies in het slopersvak en in de asbestverwijdering zien én vertellen over de opleidings- en carrièremogelijkheden, zoals ook de MBO opleiding Slopen.Tevens willen de leden van VERAS hun bijzondere rol laten zien als grondstoffenleverancier voor de circulaire bouweconomie en wat er gebeurt met alle materialen die vrijkomen tijdens sloopwerkzaamheden.



Welke slooplocaties doen mee?



Op de website https://www.demolitionday.nl staan de leden van VERAS die op 19 september 2020 hun projectlocatie(s) of hun eigen bedrijfslocatie openstellen voor publiek en waar deze locaties zich bevinden. De leden van VERAS geven ook alvast een voorproefje van wat men op Demolition Day op hun sloop- of bedrijfslocatie kan verwachten.



Demolition Day is coronaproof!



De sloopaannemers werken tijdens de coronacrisis door op basis van het Protocol Samen veilig doorwerken. Ze zijn gewend aan het toepassen van en het omgaan met alle overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De slooplocaties op Demolition Day zijn dus coronaproof. Om te voorkomen dat het te druk wordt op de slooplocaties wordt bezoekers gevraagd zich vooraf aan te melden. Meer informatie is terug te vinden op https://www.demolitionday.nl