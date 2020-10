Elske Doets lanceert BUDDYBOLD, platform tegen vereenzaming ouderen

Hoe een nieuw platform verschil maakt in het leven van geïsoleerd rakende ouderen



-Nieuw platform BUDDYBOLD: maatwerk tegen vereenzaming van ouderen;

-BUDDYBOLD is een initiatief van zakenvrouw Elske Doets;

-Doets start maatschapplijk relevant initiatief naast Doets Reizen.

-Win-win-win: ouderen genieten van bezoek, jongeren hebben werk en kinderen van ouderen krijgen rust.





Hoe zorgen we dat ouderen op een menswaardige, liefst warme en prettige manier oud worden? Dát is de vraag die ten grondslag ligt aan de splinternieuwe start-up BUDDYBOLD. Vanaf begin oktober zal de start-up, een concept van zakenvrouw Elske Doets, worden getest in de stad Alkmaar. Om zo de sociale en digitale infrastructuur van BUDDYBOLD verder te finetunen en aan te scherpen.



Doets heeft ruimte om te starten met BUDDYBOLD omdat haar reisonderneming Doets Reizen op dit moment nagenoeg stilligt als gevolg van de coronacrisis. ,,Dat geeft me de ruimte om dit nieuwe intitiatief te starten. Daarmee meteen tegemoetkomend aan een bij mij al langer levende behoefte een maatschappelijk relevante onderneming te starten."



Net zoals zonnecellen de potentie hebben het energievraagstuk op te lossen, heeft BUDDYBOLD de potentie één van de grootste problemen van de westerse wereld, vereenzaming, te tackelen. Door via het BUDDYBOLD-platform jonge vrijwilligers aan een oudere te koppelen, is er sprake van een win-win-win. Ouderen zullen regelmatig van een bezoek en een praatje kunnen genieten. Jongeren kunnen een vast inkomen voor zichzelf organiseren. En de kinderen van de ouderen zullen meer ontspannen hun vaak drukke beroepsleven kunnen voortzetten, in de wetenschap dat hun ouders regelmatig gezelschap krijgen van een jongere uit de buurt.



,,Het voelt geweldig om met BUDDYBOLD straks een positieve impact te hebben op de samenleving," zegt initiatiefnemer Elske Doets. ,,En elke dag te kunnen zien hoe jongeren en ouderen uit hun bubbel stappen en elkaar inspireren. Ik verheug me nu al op hun vrolijke foto’s die via de BUDDYBOLD-app verstuurd gaan worden. En op de blije gezichten van alle zoons en dochters, die via de app zullen zien dat hun ouders volop aan het genieten zijn."



BUDDYBOLD is volgens Elske Doets een prachtig voorbeeld van een maatschappelijke onderneming, die een gat in de samenleving op het spoor is, in plaats van een gat in de markt. ,,We zien allemaal gebeuren dat de zorg voor ouderen onder druk staat. En dat familie, zelfs bij heel veel goede wil, maar beperkt in staat is intensief met hun veraf wonende vader of moeder in contact te blijven. Om dat 'gat in samenleving' te verhelpen, is er binnenkort BUDDYBOLD." Aangezien dat 'gat' zich over Nederland uitstrekt, en ver daarbuiten, is het de bedoeling dat BUDDYBOLD zo snel mogelijk van Delfzijl tot Terneuzen actief is. En daarna ook internationaal zijn vleugels uitslaat.



Via de site van BUDDYBOLD kunnen verschillende abonnementen worden afgesloten – Silver, Gold, Platinum – voor respectievelijk 30, 60 en 90 euro per 4 weken. Al naar gelang de behoeften van de klant en diens thuiswonende vader of moeder. Maatwerk, dus.