Nieuw jaarlijks festival rondom afschaffing slavernij

Theater voor Keti Koti is een nieuw festival op zondag 1 juli in Theater aan het Spui ter ere van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement. “1 juli mag net als 4 mei ieder jaar herdacht worden", zegt Romana Vrede, Initiatiefnemer en actrice van Het Nationale Theater. "Ik ben ontzettend dankbaar en blij dat Het Nationale Theater hieraan meedoet. Het is een nationale gebeurtenis."



Volgende week komen ook de slavenregisters online te staan. Op de websites van het Nationaal Archief en het Nationaal Archief Suriname worden de namen vermeld van circa 80.000 mensen die tussen 1830 en 1863 slaaf waren in de Nederlandse kolonie. Dit valt samen met Theater voor Keti Koti. Het festival start op 1 juli om 13.00 uur met een livestream in de foyer van Theater aan het Spui van de herdenking bij het Amsterdamse Slavernijmonument. Daarna barst er een uitgebreid programma los met film, muziek, lezingen en theater. Natuurlijk ontbreekt het Surinaamse buffet niet.



Van theatrale rondleiding tot film



Valika Smeulders, curator van het Rijksmuseum, neemt festivalbezoekers samen met acteurs van de Veenfabriek om 15.00 uur mee op een theatrale rondleiding langs de sporen van het slavernijverleden in Den Haag. Aansluitend zijn er lezingen in de foyer van Theater aan het Spui over het verzet in de slavernijperiode in Suriname en op de Caribische Eilanden door historicus Frank Dragtenstein en Valika Smeulders. Eind 2017 publiceerde Dragtenstein zijn boek Van Elmina naar Paramaribo. Hierin is een hoofdrol weggelegd voor de slavenhaler Jan Wils die in 1686 op het Rotterdamse schip Coninck Salomon naar Elmina (Ghana) vaart met de opdracht om vijfhonderd mensen tot slaaf te maken en naar Suriname te brengen. Vervolgens is er een vertoning van de film Drie vrouwen, waarin Smeulders ook te zien is. Samen met winti-priesteres Marian Markelo en onderzoeker Ellen-Rose Kambel pleiten zij in de film voor een waardige erkenning van het Nederlands slavernijverleden. Na afloop is er een nagesprek. Tot slot barst de voorstelling Stamboom monologen los van De Veenfabriek. De voorstelling gaat over de zoektocht van een jonge zwarte vrouw naar een plek die ze thuis kan noemen. Interessant weetje: de naam van hoofdrolspeelster, Joy Delima, is een afgeleide van Elmina.



Over Theater voor Keti Koti



Er zijn verschillende namen voor de viering van de afschaffing van de slavernij. Op de Nederlandse Antillen wordt het betiteld als Emancipation Day en op Curacao Dia di Bandera. In Suriname wordt de viering Keti Koti (gebroken Ketenen) genoemd. Theater voor Keti Koti is een samenwerking van Het Nationale Theater met De Veenfabriek, Pasado Presente, Stichting Samen Sterk, Songs of Freedom en Initiatives of Change NL. Met steun van gemeente Den Haag. Kijk voor het uitgebreide programma en kaartverkoop op www.hnt.nl.