Arbodiensten bereid bijdrage te leveren aan vaccinatie

Tilburg, 8 december 2020 - Met een te starten grootschalige vaccinatiecampagne tegen het coronavirus staat Nederland voor een grote maatschappelijke opgave. Zorgmedewerkers zijn als eerste groep door het kabinet aangewezen om het vaccin te ontvangen. “Als arbodiensten zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan de bescherming van zorgmedewerkers een bijdrage te leveren”, stelt Petra van de Goorbergh, directeur van brancheorganisatie OVAL.



Arbodiensten zijn samen met werkgevers verantwoordelijk voor veilig en gezond werken. De meeste zorgorganisaties hebben een contract met een arbodienst die hen daarbij ondersteunt. “Het is voor ons dan ook logisch om juist in de zorgsector waar medewerkers extra risico lopen om besmet te raken te gaan vaccineren. Arbodiensten beschikken over teams van professionals zoals arboverpleegkundigen, doktersassistenten, keuringsassistenten en bedrijfsartsen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Gezien de omvang van het programma is het noodzakelijk dat ook werkgevers in de zorg zelf capaciteit beschikbaar stellen en dat waar nodig GGD’en ondersteunen in de uitvoering.



Er is veel ervaring met het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s bij werkgevers, onder andere voor de griepprik. Deze deskundigheid kan nu goed worden benut”, aldus Van de Goorbergh. “Tegelijkertijd zien we dat dit een logistieke uitdaging van formaat is. De uitvoerbaarheid is voor arbodiensten afhankelijk van de nog te maken keuzes rondom deze logistieke complexiteit. We werken daarom zowel in de voorbereiding als de uitvoering van deze campagne samen met andere publieke en private organisaties. Samen kunnen we veel bereiken”.



Over OVAL



OVAL is de branchevereniging van arbodiensten en interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en -coaching, jobcoachorganisaties en re-integratiebedrijven. De organisatie bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij leveren een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. En ze werken voor werkgevers, verzekeraars, werknemers, UWV, gemeenten en individuele werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst.