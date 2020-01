Uitnodiging Boeklancering Zeker Slagen!

Graag nodigen wij je uit voor de officiële boeklancering van Zeker Slagen! op woensdagavond 5 februari in het geheel gerenoveerde Fons Vitae Lyceum in Amsterdam.



Met het boek Zeker Slagen! wil ThiemeMeulenhoff naast alle examenbundels en ander examenmateriaal extra inzetten op de vraag ‘Hoe ga ik slagen?’. In de meeste gevallen wordt in de brugklas kort aandacht gegeven aan hoe je brein werkt en hoe je informatie kunt verwerken. In het eindexamenjaar is hier nog nauwelijks aandacht voor. Zeker Slagen! geeft inzicht in hoe het brein werkt en welke hulpmiddelen en methodes je hierbij kunt gebruiken om zo effectief mogelijk te leren voor het eindexamen.



Zeker Slagen! is geschreven door neurowetenschapper Eva Gadet, tevens initiatiefnemer van bijlesschool Brainboost en oud-biologiedocent aan het Fons Vitae Lyceum. Eva: “Dit boekje is echt een heel handig hulpmiddel voor eindexamenleerlingen. In de praktijk zie ik dat bij veel leerlingen de tools ontbreken over hoe zij zelf effectief kunnen leren. Zeker Slagen! geeft je praktische tips, maar helpt je ook om te begrijpen hoe jij in elkaar zit. Met de uitneembare planner maak je een planning die werkt, zodat je ook nog tijd overhoudt voor de dingen die wél leuk zijn.”



Ook haar collega-docent Jasper Roelofsen en mede-initiatiefnemer van Brainboost Tim Hofman spelen hun rol in het boek. Tim: “Bij elk hoofdstuk hoort ook een filmpje waarin ik nog een extra leertip geef. Ook erg handig is dat de meeste hoofdstukken een "Nerdroute' en een "Quick fix' hebben. De Nerd-route voor als je echt wilt weten hoe het zit. De Quick fix voor als je haast hebt of als je denkt ik geloof het wel!”.



Programma Boeklancering:



5 februari 2020



Fons Vitae Lyceum, Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam



Ontvangst 19.00 uur



Programma 19.30 – 20.15 uur



Signeren 20.30 – 21.00 uur



Borrel 20.15 – 21.30 uur



Als bezoeker ontvang je een gratis exemplaar van Zeker Slagen!. Graag aanmelden via http://bit.ly/2Rq4Cjx



Team Examenvoorbereiding ThiemeMeulenhoff



NB: Tim Hofman is bij de boeklancering niet beschikbaar voor vragen van journalisten.